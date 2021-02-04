Глава OMV надеется, что санкционное давление на "Северный поток - 2" будет минимизировано

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава австрийской OMV Райнер Зеле видит два варианта развития проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", один из которых подразумевает минимизацию санкционного давления на проект. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая проходит в видеоформате.

"Для проекта "Северный поток - 2" я вижу два разных варианта развития. Первый может быть позитивным и подразумевает минимизацию санкционного давления", - сказал он, отметив, что считает позитивными новости в СМИ о предполагаемых переговорах между Берлином и Вашингтоном о будущем проекта.

В то же время он обратил внимание на то, что Франция стала более критично относиться к проекту строительства газопровода. При этом добавил, что OMV рассчитывает на завершение проекта "Северный поток - 2". "Могу сказать, что держу пальцы скрещенными за коллег, чтобы они завершили проект как можно быстрее, потому что это является и нашей целью как финансового инвестора, поскольку мы начнем получать возврат инвестиций в проект после его запуска", - добавил Зеле.

Необходимость переговоров

Влияние санкций США на проект строительства газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от результатов переговоров между Берлином и Вашингтоном, добавил Зеле, отметив, что политический конфликт может быть решен только дипломатическим путем. "Я очень надеюсь, что этот политический конфликт можно решить дипломатическими средствами", - сказал он.

"Нам надо подождать и посмотреть на исход переговоров между Берлином и Вашингтоном", - добавил глава OMV.

Зеле напомнил, что OMV, как и другие партнеры по проекту, придерживаются условий ранее введенных в отношении "Северного потока - 2" американских санкций.

Во вторник газета Handelsblatt сообщила, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требуют выполнения ряда условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, пишет газета.

Правительство ФРГ не комментирует информацию о предполагаемом диалоге с США о проекте "Северный поток - 2".