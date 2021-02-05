Полученные в бюджет РФ средства от "Норникеля" направят на целевые программы Минприроды

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Средства, которые получит бюджет РФ от "Норникеля" в качестве компенсации ущерба в результате разлива топлива в Норильске, будут направлены на целевые программы Минприроды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Подтверждаем", - сказали в Минприроды, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Штраф был снижен до 146 млрд рублей.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.