Эксперты: инвестирование средств маткапитала в ценные бумаги защитит их от обесценения

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Обсуждаемая в кабинете министров инициатива, позволяющая гражданам инвестировать материнский капитал в рыночные инструменты, может защитить его от обесценения, полагают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, гражданам могло бы быть интересно хранить эти средства до востребования на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) и в некоторых случаях использовать менее консервативные бумаги, нежели облигации.

Ранее в РБК сообщали, что в кабмине обсуждают возможность инвестировать маткапитал во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Эта мера, по данным издания, рассматривается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физическими лицами на рынке капитала. Собеседники ТАСС также считают, что инвестирование этих средств до того, как они будут потрачены на жилье или образование, поможет в первую очередь защитить их от инфляции.

"В России не все семьи могут или хотят использовать маткапитал сразу же после рождения второго ребенка. Около 1,5 трлн "материнских" рублей так и не востребовано до сих пор. Деньги лежат в активах Пенсионного фонда и по факту обесцениваются. Предыдущие 5 лет их не индексировали, а сейчас индексируют по ставкам прогнозируемой инфляции. Если бы россияне могли направлять эти средства в ценные бумаги, по крайней мере маткапитал сохранял бы свою покупательную стоимость", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Инвестирование может быть вариативным

Требования к надежности инструментов инвестирования скорее всего будут высокими, учитывая социальную значимость средств господдержки. "Проводя параллели со средствами пенсионных накоплений, можно предположить, что кредитный рейтинг доступных эмитентов будет не ниже ruBBB+ при инвестировании через институционалов или еще выше при самостоятельном размещении", - пояснил управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

Тем не менее, даже самые консервативные инструменты финрынка смогут обеспечить положительную реальную доходность в несколько процентных пунктов (10-летняя ставка по госбумагам ОФЗ на 9 февраля - 6,23% годовых) отметил и эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Таким образом невостребованный маткапитал будет прирастать за счет купонов, и бюджету будет легче его индексировать.

Однако семьям можно позволить направлять маткапитал и в рынок акций, если срок до востребования средств будет значительно превышать промежуток в два-три года, полагает Емельянов. Для этого можно направлять запрос к семьям, где родился второй ребенок: будут ли средства использованы в ближайшие 2-3 года для покупки жилья, оплаты садика, или планируется вложить их в пенсию матери или получить к совершеннолетию ребенка, предположил эксперт.

"На срок 15-18 лет покупать облигации особого смысла нет, можно всю сумму направлять целиком в акции. При средней доходности рынка 10% в долларах и около 16% в рублях семья получит к совершеннолетию детей 3-4 млн рублей в современных ценах, что позволит обоих выучить в любом из топовых вузов страны. Это было бы очень наглядным пособием для россиян на тему того, зачем вкладывать в ценные бумаги", - пояснил он.

Также осуществлять такие инвестиции было бы вполне логично через индивидуальный инвестиционный счет, добавил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. "Популярность ИИС в последние годы среди населения растет опережающими темпами, и основной фактор торможения развития данного инструмента - "серые" зарплаты и снижение реальных располагаемых доходов населения. Возможность разместить на ИИС маткапитал, однозначно, будет пользоваться спросом. Кроме того, это даст существенный толчок наполняемости ИИС средствами, а семьям - возможность получать доходность выше инфляции при условии налоговых вычетов по ИИС", - рассказал он.

Уровень финграмотности может испортить идею

Идея расширения разрешенных каналов инвестирования материнского капитала требует тщательнейшей проработки, так как в случае их неэффективности велика вероятность дискредитации конечной цели этого важного социального пособия, призванного, прежде всего, облегчить экономическое положение семей с детьми, пояснила вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Риски неэффективности могут быть связаны как минимум с тремя факторами: низкой финансовой грамотностью самих домохозяйств, нечистоплотностью посредников, а также экономической неэффективностью разрешенных к инвестированию инструментов, пояснила эксперт.

То, что идея инвестирования маткапитала может омрачиться неоптимальным уровнем финансовой грамотности россиян считает и старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. "Сегодня активно обсуждаются ограничения для доступа непрофессиональных инвесторов к рыночным активам и механизмам, но одновременно рассматриваются варианты для инвестирования довольно больших финансовых сумм, что весьма противоречиво", - пояснила эксперт подчеркнув, что аспекты инвестирования требуют финансовой подготовки граждан и понимания принципов работы рынка из-за рисков, которые не так просто оценить.

Потенциальный спрос на маткапитал, как возможность для инвестиций, стоит под вопросом и из-за предполагаемой низкой доходности обсуждаемых инструментов. "Для нынешней суммы, которую составляет маткапитал (около 640 тыс. рублей), размер ежемесячного дохода с такой инвестиции при купоне до 6% составит чуть больше 3 тыс. рублей. Те семьи, для которых это значимая прибавка к доходу, вряд ли смогут разобраться, что им выбрать и куда вложить свой маткапитал. А те, для которых это копейки, не станут тратить время на хождение в ПФР и выбор портфеля, как не ходят инвестировать накопительную пенсию", - считает Емельянов.

Кроме того, основная часть материнского капитала (около 90%) используется гражданами на улучшение жилищных условий, в том числе на возможность погашать долг по ипотеке, поэтому инвестиционный горизонт этой части средств короткий, добавил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.