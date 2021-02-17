Минпромторг прорабатывает возможность допфинансирования льготного автокредитования

МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. Минпромторг РФ прорабатывает возможность дополнительного финансирования программ льготного автокредитования в связи с их эффективностью и популярностью у граждан, сообщил ТАСС глава министерства Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

"На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 млрд рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу", - сказал министр.

Ранее автодилеры сообщили о временной приостановке выдачи льготных автокредитов. Текущий лимит направленных на эти программы госсредств практически исчерпан, а новый транш пока не поступил.