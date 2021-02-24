Эксперты назвали объем сэкономленных средств по итогам госконтрактов в 2020 году

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Экономия по итогам государственных контрактов, заключенных в 2020 году, выросла на 21 млрд рублей по сравнению с показателем 2019 года. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром электронной площадки "Росэлторг".

"В 2020 году государственными заказчиками, действующими в рамках № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", было заключено 3,41 млн контрактов, что на 240 тыс. меньше по сравнению с 2019 годом. Тем не менее, экономия бюджетных средств по итогам заключенных госконтрактов выросла на 21 млрд рублей и составила 423 млрд рублей", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Снижение количества контрактов в "Росэлторге" связали с тем, что "пандемия коронавируса отразилась на всех сферах экономики, в том числе и электронных закупках".

"Росэлторг" (Единая электронная торговая площадка) - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных и муниципальных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиенты "Росэлторга" - это свыше 350 тыс. заказчиков и более 550 тыс. участников торгов.