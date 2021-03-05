Как сэкономить на покупке машины?

С начала года аналитики отметили активность на автомобильном рынке. Во-первых, выросли цены. Как сообщал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Зубарев, в начале января этот показатель увеличился в среднем на 2–3%. Плюс заметно оживился спрос, вызванный дефицитом новых машин.
Но даже сейчас возможно приобрести автомобиль на довольно выгодных условиях. Рассказываем, как это сделать.
Стоит ли выбирать трейд-ин?
Эта услуга позволяет сдать старую машину дилерам. В обмен они предоставляют скидку на покупку новой.
Но, решаясь на такую операцию, нужно подсчитать выгоду с помощью онлайн-калькулятора. Он поможет понять, сколько будет стоить машина, если ее сдать в трейд-ин, и сколько — при самостоятельной продаже.
"Если разница составляет 5–10% (в пользу самостоятельной продажи — прим. ТАСС), то, наверное, можно смириться и выбрать трейд-ин. Эта потеря в деньгах компенсируется экономией времени и сил", — полагает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Эксперт советует перед поездкой в салон все рассчитать и определить сумму, которую можно уступить. "Менеджеры обычно стараются сбить цену (ищут недостатки машины), но здесь уместен торг. Например, вы можете сказать, что есть комплект зимней резины. Не пришли к компромиссу? Идите к другому дилеру — сейчас многие предоставляют эту услугу", — рекомендует Игорь Моржаретто.
"Сделок с трейд-ин сегодня больше 50%, это означает, что услуга востребована", — подтверждает директор "Audi Авилон" Ренат Тюктеев.
Какие цвета самые выгодные?
Если мечта о машине пока не имеет специального цвета, можно ее "покрасить" в один из самых популярных оттенков — по мнению экспертов, именно они являются и самыми приятными по цене.
В конце прошлого года компания Axalta, которая производит краски и защитное покрытие, выпустила ежегодный рейтинг цветов. Возглавил список белый. Как отмечают специалисты, лидером этот цвет остается уже на протяжении десяти лет. В последние три года на него приходится 38% мировых продаж. На втором месте — черный. У него 19% продаж. Чуть меньшая доля — 15% — у серого. При этом серебристый на четвертой строчке — 9% от общего числа продаж.
"Существует три ценовые градации, связанные с составом краски. Самый дорогой из них — эксклюзивный, как правило, такой состав не носит массовый характер. Металлик и перламутр относятся к среднему ценовому уровню. Самым доступным вариантом является цвет без примесей металлика или перламутра", — комментирует Ренат Тюктеев.
Как рассказали в пресс-службе ГК "Автоспеццентр", чаще всего в базовую комплектацию входят белый, черный, чуть реже — серебристый, красный или синий. При этом металлические, перламутровые оттенки, а также цвет-хамелеон и любые другие необычные варианты можно заказать за дополнительную плату. По данным группы компаний, стоимость цвета начинается от 30 тыс. рублей и достигает нескольких сотен тысяч — в зависимости от бренда и модели автомобиля. Но если клиент планирует потом продавать авто, лучше присмотреться к традиционным оттенкам.
"Нестандартный цвет и тюнинг — преимущества только для владельца. При продаже ценности от этих опций может быть ноль", — полагает заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом АО "АвтоDom" Владислав Хайновский.
А что еще нужно учесть, решаясь на покупку?
Когда лучше покупать машину?
Эксперты советуют выбирать для этого будни, когда поток клиентов в салонах становится чуть меньше. Еще один вариант — выходные в весенне-осенний период. В это время многие отправляются на дачи, поэтому посетителям могут предоставить скидки.
Также можно запланировать покупку на конец года — в этот период часто действуют различные акции и программы поддержки, поскольку дилеры и автопроизводители стараются выполнить годовые планы продаж, объясняют специалисты отрасли. Однако, принимая во внимание дефицит автомобилей на рынке, подобное условие не особо применимо.
Когда производители нарастят объемы, тогда клиенты смогут рассчитывать на более приятные условия покупки. Например, если приедут в автосалон в конце месяца или квартала.
"В текущей ситуации сильно медлить с покупкой автомобиля не стоит, потому что цены будут продолжать расти, в том числе вследствие новых ставок утилизационного сбора. Будни это или выходной день, сезонность — все это на уровень скидок не влияет. Единственное исключение может быть в декабре, когда дилеры закрывают свои годовые планы и завершается борьба за долю рынка, как было часто, но не в декабре прошлого года. Сегодня доступность выбора сдерживает скидки, и ситуация точно не изменится в первом полугодии", — полагает Ренат Тюктеев.
Что нужно знать о вторичном рынке?
Как предполагают эксперты, в ближайшее время цены на вторичном рынке стабилизируются, в то же время конец года был характерен увеличением этого показателя. Одновременно с ценой рос и спрос на подержанные автомобили. По данным "Автостата", в прошлом году интерес покупателей к машинам с пробегом активизировался в течение четырех месяцев и в октябре рост спроса составил 12%. При этом в начале 2020 года в России было уже продано 4,45 млн подержанных автомобилей, что почти приблизилось к показателям за весь 2019 год.
Как приобрести машину на этом рынке?
"Здесь торг, что называется, обязателен. Любой продавец на вторичном рынке закладывает лимит, куда он может подвинуться. Как показывают опросы, это в пределах 10%. В случае с подержанной машиной всегда найдется повод поторговаться и сбросить цену. Не бывает идеальных автомобилей после трех-пяти лет эксплуатации", — комментирует Игорь Моржаретто.
Не секрет, что популярность вторичного рынка — в его сравнительно низких ценах. Кроме того, на нем можно приобрести машину выше классом или более оснащенную модель. А дополнительные опции и аксессуары практически не влияют на стоимость автомобиля, полагают эксперты "Авито Авто". Однако перед покупкой нужно изучить историю машины и воспользоваться одним из сервисов для проверки.
"Стоит обратить внимание, что важен год выпуска, а не год покупки. На ценообразование также влияют оригинал ПТС (паспорт транспортного средства — прим. ТАСС), возможность продажи в лизинг или кредит, количество владельцев по ПТС, пробег, наличие ДТП, ликвидность и другие факторы", — добавляет Владислав Хайновский.
Как купить машину без накоплений?
Если клиент не располагает полной суммой на покупку машины, можно получить кредит. И тут есть три варианта. Первый — стать участником государственной программы, второй — оформить автокредит, третий — получить потребительский кредит.
"Покупка автомобиля — вторая по популярности причина займа (17%) в Райффайзенбанке. Средний чек в этом случае составляет порядка 525 тыс. рублей. Учитывая снижающиеся ставки на рынке необеспеченного кредитования, мы видим возможности закрывать запросы клиентов на автокредитование через потребительский кредит", — говорит руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.
Чтобы получить такой кредит, достаточно предоставить документы, которые бы подтвердили трудовую занятость заемщика, его финансовое состояние и личность.
Какой кредит выбрать?
Если посмотреть на предложения банков, то можно понять: в среднем ставка по автокредиту чуть ниже, чем по потребительскому.
Так, например, согласно онлайн-калькулятору на сайте ВТБ, потребительский кредит на сумму 1,5 млн рублей дают под 6% годовых на 60 месяцев (пять лет). В этом случае ежемесячный платеж составит 32 510 рублей. Но одно из условий банка — клиент получает зарплату на карту ВТБ. Если человек не является зарплатным клиентом банка, ставка будет чуть выше — 6,5%, а ежемесячный платеж — 32 903 рубля. В то же время ставка по автокредиту может равняться 2%. И тогда в течение пяти лет нужно будет выплачивать по 18 280 рублей. При этом в Газпромбанке ставка по потребительскому кредиту на ту же сумму будет равна 5,9% — заемщику нужно будет выплачивать каждый месяц 29 351 рубль в течение пяти лет. А ставка по автокредиту здесь равна 5,6%, то есть ежемесячный платеж составит 29 143 рубля.
"В некоторых случаях потребительский кредит бывает выгоднее, чем авто[кредит]. Но тут речь идет скорее о машинах со вторичного рынка, где суммы относительно небольшие. Если говорить о покупке нового автомобиля, то можно рассмотреть автокредит. Практически у каждой марки есть кэптивный банк (банк, который представляет интересы определенной компании — прим. ТАСС), который может предложить очень хорошие условия", — рассказывает Игорь Моржаретто.
Однако при оформлении кредитного договора нужно внимательно ознакомиться с его условиями.
По словам юриста Общероссийской общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игоря Кузнецова, иногда в процессе подготовки документов может увеличиться стоимость автомобиля или процентная ставка. В итоге машина заметно дорожает.
"Советую прежде, чем заключать договор, внимательно изучать документы, которые вы подписываете", — акцентирует эксперт.
Дарья Гетманова