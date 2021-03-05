Как сэкономить на покупке машины?

Если мечта о машине пока не имеет специального цвета, можно ее "покрасить" в один из самых популярных оттенков — по мнению экспертов, именно они являются и самыми приятными по цене.

В конце прошлого года компания Axalta, которая производит краски и защитное покрытие, выпустила ежегодный рейтинг цветов. Возглавил список белый. Как отмечают специалисты, лидером этот цвет остается уже на протяжении десяти лет. В последние три года на него приходится 38% мировых продаж. На втором месте — черный. У него 19% продаж. Чуть меньшая доля — 15% — у серого. При этом серебристый на четвертой строчке — 9% от общего числа продаж.

"Существует три ценовые градации, связанные с составом краски. Самый дорогой из них — эксклюзивный, как правило, такой состав не носит массовый характер. Металлик и перламутр относятся к среднему ценовому уровню. Самым доступным вариантом является цвет без примесей металлика или перламутра", — комментирует Ренат Тюктеев.

Как рассказали в пресс-службе ГК "Автоспеццентр", чаще всего в базовую комплектацию входят белый, черный, чуть реже — серебристый, красный или синий. При этом металлические, перламутровые оттенки, а также цвет-хамелеон и любые другие необычные варианты можно заказать за дополнительную плату. По данным группы компаний, стоимость цвета начинается от 30 тыс. рублей и достигает нескольких сотен тысяч — в зависимости от бренда и модели автомобиля. Но если клиент планирует потом продавать авто, лучше присмотреться к традиционным оттенкам.

"Нестандартный цвет и тюнинг — преимущества только для владельца. При продаже ценности от этих опций может быть ноль", — полагает заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом АО "АвтоDom" Владислав Хайновский.

А что еще нужно учесть, решаясь на покупку?