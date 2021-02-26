Кабмин ФРГ подтвердил переговоры с США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ обменивается мнениями с партнерами, включая США, по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими партнерами, в данном случае с США и другими. Часто этот диалог конфиденциален", - сказала она. Деммер заметила, что не всегда власти могут раскрыть доверительную информацию, особенно если речь идет о вопросах, по которым существуют разногласия.

Представитель кабмина также отметила, что уже давно обсуждается вопрос диверсификации поставок газа, в частности, расширение инфраструктуры для приема сжиженного природного газа.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". По информации издания, в частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Проект на данный момент реализован примерно на 95%.