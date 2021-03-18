"Норникель" не стал менять прогноз производства из-за аварий

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Норникель" сохраняет прогноз производства металлов на 2022-2023 гг., несмотря на аварии на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" и на фабрике в Норильске. Об этом сообщил руководитель департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков на вебинаре инвестиционной компании "Атон".

Что известно об обрушении на норильской фабрике

"По нашему мнению, угроз для запасов руды нет. Соответственно, более долгосрочный прогноз производства - 2022-2023 гг. - остается без изменений", - сказал он.

Компания также не ожидает роста капитальных затрат в 2021 году из-за произошедших аварий, добавил Боровиков.

Ранее "Норникель" в связи с произошедшими авариями на рудниках и фабрике в Норильске снизил прогноз производства никеля 2021 года на 35 тыс. тонн, меди - на 65 тыс. тонн, металлов платиновой группы - на 22 тонны.

При этом компания планирует полностью восстановить добычу на подтопленных рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в течение трех - четырех месяцев, а к 15 апреля - восстановить работоспособность цепочки переработки вкрапленной руды на Норильской обогатительной фабрике.

IPO Быстринского ГОКа

"Норникель" не планирует проведение IPO Быстринского ГОКа (доля "Норникеля" - 50,01%) в ближайшее время.

"На ближайшую перспективу не планируется [проведение IPO]. Если говорить концептуально, стратегически, то есть довольно много опций касательно Быстринского ГОКа. В том числе IPO, в том числе какие-то другие варианты выделения его, но также остается на столе и опция оставить Быстринский ГОК внутри периметра компании. В целом Быстринский ГОК показался очень хорошим проектом. Но если коротко отвечать, то в ближайшее время не планируется [IPO]", - сказал Боровиков.