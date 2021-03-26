ФАС подготовила проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, которым предлагается продлить соглашения с производителями и торговыми сетями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 2094" (соглашения о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости - прим. ТАСС), предусматривающий продление срока действия постановления № 2094 в части сахара-песка до 1 июня 2021 года, в части масла подсолнечного - до 1 октября 2021 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что продление действия соглашений необходимо для недопущения необоснованного роста цен на сахар-песок и на масло подсолнечное.

Ранее правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, что решение о продлении соглашений было принято, так как в последние две недели правительство увидело риски существенного скачка цен на сахар и масло в случае выхода из соглашений.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Срок их действия - до 1 апреля 2021 года. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.