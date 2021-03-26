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Туристический кешбэк для школьников и молодежи может быть запущен летом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Программа туристического кешбэка для школьников и молодежных поездок может быть запущена этим летом, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Стимулирование направлений внутреннего туризма, в том числе возмещение части стоимости оплаченной туруслуги для граждан, включено в мероприятия разрабатываемого правительством национального проекта в сфере туризма. Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Средства на эту программу будут выделены из федерального бюджета, начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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