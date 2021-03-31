"Академик Черский" прибыл в район Борнхольма, где идет укладка "Северного потока - 2"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" остановилось в районе острова Борнхольм в Балтийском море, в зоне продолжения работ по укладке датского участка газопровода "Северный поток - 2". Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic .

Российское судно "Мурман" находится недалеко от "Черского". Его статус обозначен как режим ограниченной маневренности.

Последние три недели "Академик Черский" находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания. Днем 30 марта судно взяло курс на северо-запад от берегов Калининградской области. Позднее в тот же день Nord Stream 2 AG сообщила, что "Академик Черский" направляется в воды Дании, где будет готовиться к строительству "Северного потока - 2".

В настоящее время позиция "Академика Черского" совпадает с одной из точек, в которой разрешено строительство газопровода Датским морским управлением.

В настоящее время укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". В декабре 2020 года она также построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.