Туроператоры полагают, что средств на туристический кешбэк хватит только до конца апреля

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Высокий спрос на туры с кешбэком за отдых в России может привести к тому, что выделенных на третий этап продажи средств хватит только до конца апреля, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Такие же сроки озвучивают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Ажиотажный спрос на туры по России в рамках программы кешбэка может привести к тому, что выделенных правительством средств на возвраты туристам не хватит до окончания акции 15 июня. Высокий спрос может вполне привести к тому, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана", - сказала Тюрина.

Туров по акции с кешбэком к концу апреля может уже не остаться, подтверждает АТОР со ссылкой на прогнозы туроператоров. Эксперты надеются на увеличение финансирования программы, говорится в сообщении ассоциации.

По данным на 1 апреля, россияне с начала третьего этапа программы туристического кешбэка приобрели туров на 4,5 млрд рублей и суммарно получили возврат от государства на 800 млн рублей, сообщала ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова. При этом государством на выплату кешбэка туристам было выделено 2 млрд рублей.

По данным Ростуризма, спрос на туры с кешбэком сейчас в три раза превышает продажи по акции в предыдущие периоды. Это в том числе связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, считают в ведомстве.