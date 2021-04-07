Первый энергоблок БелАЭС отключат от сети

МИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля будет отключен от сети в рамках проводимых испытаний, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", - сказано в сообщении. Как отметили в ведомстве, эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключили к объединенной энергосистеме страны.

В настоящее время проходит опытно-промышленная эксплуатации первого энергоблока. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Минэнерго сообщало, что первый блок БелАЭС уже выработал около 1,8 млрд кВт*ч электроэнергии с момента включения в объединенную энергосистему. Приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае.

Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.