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Ozon планирует получить банковскую лицензию

Компания собирается кредитовать сотрудничающих с ней продавцов, предлагая условия по займам в зависимости от товарооборота, конверсии и коэффициента вовлеченности клиентов
© Артем Геодакян/ТАСС

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Компания Ozon подаст заявку на получение банковской лицензии для развития услуг финтех-направления, что позволит ей кредитовать сотрудничающих с ней продавцов. Об этом сообщил генеральный директор Ozon Александр Шульгин, интервью с которым в понедельник опубликовала газета Financial Times.

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"Малому и среднему бизнесу трудно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо недоступно. Мы наблюдаем за темпом их товарооборота, коэффициентом вовлеченности клиентов, видим их конверсию, храним их товары - все эти данные позволяют нам принимать обоснованное решение по вопросу, какой размер кредита нужен продавцам для ведения бизнеса", - сказал Шульгин.

Ozon в феврале этого года учредил микрофинансовую компанию - ООО "МКК "Озон кредит". Компания продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам маркетплейса.

Ozon - российская онлайн-платформа для электронной коммерции, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. В конце 2020 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Основными акционерами Ozon являются ПАО АФК "Система" и Baring Vostok.

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