Парламент Якутии предложил субсидировать рейсы из столицы региона в Москву и Петербург

ЯКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии предложило включить в число субсидируемых маршрутов направления из Якутска в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Соответствующее обращение парламента с просьбой в содействии в увеличении объема субсидированных авиаперевозок направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщили в четверг в пресс-службе Ил Тумэн.

Ранее стало известно, что субсидированные авиаперелеты в Москву будут выполняться только из городов Мирный, Удачный (Полярный) и Нерюнгри. Столица региона в этот список не попала.

"Письмо с обращением спикеру Госдумы Вячеславу Володину отправлено. В письме Ил Тумэн просит оказать содействие в рассмотрении вопроса об увеличении объема финансирования программ региональных и местных авиаперевозок и включить в число субсидируемых маршрутов направления Якутск - Москва - Якутск и Якутск - Санкт-Петербург - Якутск", - сказали в пресс-службе.

В Якутске проживают более 322 тыс. человек, это самый крупный город, расположенный на вечной мерзлоте.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о распространении программы льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока. В список маршрутов вошли перелеты с Дальнего Востока в Москву, Петербург и обратно. По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и многодетные.