Выручка цифровых бизнесов X5 Retail Group выросла на 363,5%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выручка X5 Retail Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам января - марта 2021 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,1% и достигла 506,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании о предварительных операционных результатах.

Выручка цифровых бизнесов за отчетный период выросла на 363,5% в годовом сопоставлении, составив в первом квартале 2021 года 10,5 млрд руб. У компании несколько сервисов доставки: "Пятерочка доставка", "Перекресток быстро", "Перекресток впрок", агрегатор сервисов экспресс-доставки "Около". Также X5 развивает 5Post - cервис доставки товаров из интернет-магазинов. Чистая выручка "Перекресток впрок" за отчетный период выросла на 114,3% и составила 4,5 млрд рублей, выручка сервисов экспресс-доставки - 5,5 млрд рублей (рост в 53 раза).

В первом квартале 2021 года количество заказов в сервисах экспресс-доставки составило 45,6 тыс. в день со средним чеком 1 518 руб. MAU (ежемесячная аудитория) цифровых сервисов X5 составил 14,7 млн (рост 91% по сравнению с 2020 годом).

Сопоставимые продажи (показатель LFL) выросли на 2,1%. LFL чек (рост на 12,4%) оставался основным драйвером роста сопоставимых продаж, поскольку покупатели продолжают реже посещать магазины и покупают больше за один визит (LFL трафик снизился на 9,2%).

При этом выручка сети "Пятерочка" за отчетный период возросла на 9,1%, до 403,5 млрд руб., а выручка "Перекрестка" - на 5,4%, до 82,83 млрд руб. Выручка гипермаркетов "Карусель" сократилась на 45,3% и составила 9,74 млрд рублей в связи с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата.

О ретейлере

На 31 марта 2021 года под управлением компании находились 17 959 магазинов. Сеть включает в себя 16 960 магазинов "Пятерочка", 940 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель". Под управлением Компании находится 41 распределительный центр. В январе - марте 2021 года в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 63 магазина "Пятерочка", 8 супермаркетов "Перекресток", а также 7 гипермаркетов "Карусель" (из которых четыре были переданы под управление "Перекрестка").

В апреле компания купила также фудтех-проект "Много лосося", занимающийся приготовлением еды на доставку. Онлайн-фудкорт выполняет более 60 тысяч заказов в месяц.