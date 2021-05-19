Reuters: Госдеп 19 мая представит доклад по санкциям из-за "Северного потока - 2"

ТАСС, 19 мая. Госдепартамент намерен 19 мая представить отчет по санкциям, связанным с реализацией проекта "Северный поток - 2". Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters .

Во вторник новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. В сообщении отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена "не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода". Но Госдепартамент выступит за рестрикции против нескольких российских судов, утверждал портал. Как отмечалось, Госдепартамент в скором времени должен направить в Конгресс отчет с перечнем участвующих в строительстве "Северного потока - 2" компаний, попадающих под санкции.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.