Крым намерен подписать на ПМЭФ соглашения о создании туркластера и гостиничного комплекса

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Делегация Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) намерена подписать несколько договоров в сферах туризма и строительства, в том числе о создании туркластера "Черноморский", гостинично-ресторанного комплекса, развлекательного парка, а также заключит соглашения о сотрудничестве с пятью регионами страны, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы республики.

"На полях форума планируется подписание соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым в туристической, строительной и других сферах. В частности, создание туристско-рекреационного кластера "Черноморский" с рядом проектов по строительству коттеджных поселков, гостинично-ресторанного комплекса, развлекательного парка и других объектов. В сфере туризма будет подписано соглашение о строительстве курортного комплекса и создании первого тематического парка развлечений с курортно-гостиничным комплексом. Кроме того, предполагается строительство двух жилищных комплексов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программой предусмотрено подписание соглашений с властями Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тамбовской области, Республики Саха (Якутия), Чувашской Республики. Намечены также подписание соглашения с Федеральным медико-биологическим агентством, обмен соглашениями о сотрудничестве между Фондом Росконгресс, Советом министров Крыма и Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России".

"Объединяющая тема крымской экспозиции - 7 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией. В интерактивном формате посетители бизнес-мероприятия смогут ознакомиться с реализованными на территории республики инвестиционными и масштабными инфраструктурными проектами, это истории успешной реализации порядка 40 инвестпроектов", - говорится в сообщении.

Потенциальным инвесторам будет доступна информация о перспективных инвестиционных площадках, действующих мерах поддержки бизнеса, льготах свободной экономической зоны, проектных инициативах, требующих инвестиций. Также гостям крымского стенда предложат продегустировать продукты, привезенные с полуострова.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.