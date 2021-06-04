В "Аэрофлоте" назвали востребованными рейсы между Россией и Белоруссией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Рейсы между Россией и Белоруссией останутся востребованными у пассажиров "Аэрофлота" после увеличения количества перелетов с пяти до 10 в неделю. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор авиаперевозчика Михаил Полубояринов.

"Мы в принципе наблюдали и ранее повышение спроса на перелеты из Минска в Москву, поэтому делали заявку в штаб, и штаб удовлетворил нашу заявку. Мы вместо пяти частот в неделю сейчас получили с июня 10 частот в неделю, то есть двукратное увеличение. Поэтому, конечно, можем говорить о том, что они [рейсы] будут востребованы", - сказал он.

В конце мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить частоту полетов между Москвой и Белоруссией до десяти рейсов в неделю на взаимной основе.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании. После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, в том числе Великобритания, Франция, Швеция, Латвия, Украина, Чехия, Финляндия, Литва, Польша, Словакия.