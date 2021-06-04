"Вымпелком" подписал соглашения о сотрудничестве с семью регионами и наукоградом Иннополис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Вымпелком" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) подписала соглашения о внедрении новых телекоммуникационных технологий с Иркутской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской и Ярославской областями, Карелией, Камчатским краем и наукоградом Иннополис (Татарстан). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Вымпелкома".

"В ходе Петербургского международного экономического форума ПАО "Вымпелком" высшие должностные лица семи российских субъектов (Иркутская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Ярославская области, республика Карелия, Камчатский край) и мэр наукограда Иннополис (Республика Татарстан) подписали соглашения о сотрудничестве. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализация национальных проектов, а также увеличение эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов", - говорится в сообщении.

Технологии анализа больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры регионов, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности, рассказали в пресс-службе.

Значительное внимание будет уделено цифровизации населенных пунктов и совместным усилиям по таким направлениям, как безопасность и качество дорог, "умный" город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов. "Вымпелком" примет активное участие в развитии информационно-технологической инфраструктуры регионов, в том числе в виде строительства новых базовых станций связи и центров обработки данных.

"Современные темпы технологического прогресса создают в России благоприятные условия для цифровой трансформации не только экономики, но и сферы государственных услуг. Подписанные сегодня соглашения станут важным шагом на пути к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы, безусловно, заинтересованы во внедрении и дальнейшем развитии новых технологий в различных секторах промышленности и в социальной сфере", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по корпоративному бизнесу ПАО "Вымпелком" Максима Зайкова.