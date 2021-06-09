Фондовые торги в США открылись разнонаправленно на фоне европейского турне Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Фондовые торги в США в среду открылись умеренным ростом индексов S&P 500 и электронной биржи Nasdaq, а также незначительным снижением промышленного индекса Dow Jones на фоне начала рабочей поездки американского президента Джо Байдена в Европу, в ходе которой он проведет встречу в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

В первые минуты после начала торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 33,86 пункта (0,1%) и установился на отметке 34 565,96 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 2,45 пункта (0,06%) и оказался на отметке 4 229,71 пункта. Индекс Nasdaq поднялся на 49,64 пункта (0,36%), до 13 860,50 пункта.

По мнению специалистов, на рынке продолжается относительно новое явление, когда инвесторы на фоне затишья вкладываются в небольшие компании, вокруг которых идет обсуждение на онлайн-форумах. Одной из таких компаний является Clover Health Investments, котировки которой взлетели на 86% во вторник, а на открытии торгов в среду подорожали еще на 13%. При этом ставшая предметом разбирательств зимой компания GameStop после начала торговой сессии потеряла 1%. "Мы видим некоторые области, где популярные акции начинают вносить вклад в индекс или подындекс", - приводит газета The Wall Street Journal слова ответственного за инвестиции в Pictet Asset Management Шаниеля Рамджи.

Нефть марки WTI подорожала. К 09:48 по времени Восточного побережья США (16:48 мск) цена поставок энергоносителя в июле выросла на $0,41 (0,59%), до $70,44.