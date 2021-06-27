Минск перенаправит экспорт калийных удобрений в РФ и КНР

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай. Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер республики Александр Субботин.

"Как бы кто не говорил и какие декорации не ставил: демократия, права человека, благо нашего народа, хотя здесь не понятно, что за благо. Но виной всему деньги. Все упирается в борьбу за деньги, - пояснил он в эфире телеканала "Беларусь 1". - Мы значительную часть мирового рынка калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть "Беларуськалий".

Вице-премьер напомнил, что, кроме рынка сбыта Запада, есть Китай и Российская Федерация. "Конечно, эти потоки будут направлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить [рынки] там, где еще не сертифицированы наши удобрения. Попасть на тот рынок, куда еще не попали, а куда попали - расширить", - добавил Субботин.

Совет Евросоюза 24 июня принял экономические санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В списке продукции, которая запрещена к ввозу из Белоруссии в ЕС, оказался и хлористый калий (с содержанием активного вещества в пересчете на оксид калия менее 40% или более 62%, но не значится с содержанием вещества 60%). Его применяют в качестве сырья при производстве комплексных минеральных удобрений в сельском хозяйстве, это один из основных типов продукции "Беларуськалия".