“Хотите или нет, все равно там окажетесь”: криптохудожники о будущем искусства

Вместо фамилий — псевдонимы, а вместо номеров телефона — Instagram. Современные цифровые художники умело пользуются новыми медийными инструментами и превращают свои работы почти в технологические продукты. А благодаря NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) диджитал-арт можно монетизировать и продавать за суммы, не уступающие сделкам в традиционном искусстве

С 23 по 25 июня в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР ("Цифровая индустрия промышленной России") прошла первая выставка-ярмарка цифрового искусства Disartive. Ее называют чуть ли не самым масштабным событием в своем роде в Восточной Европе. ТАСС побывал на ней и рассказывает, как выглядит цифровая выставка в офлайне, чем крипто-арт привлекает как опытных, так и молодых художников и почему за ним — будущее. Картины в "цифре" Всего было представлено около 100 работ цифровых художников, среди них Покрас Лампас, AES+F, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин. Как же выглядит офлайн-выставка арта, который существует только в цифровом виде? Вы смотрите на гигантские экраны, где, как в слайд-шоу, отображаются работы художников. Участники выставки говорят, что им непривычно видеть свои работы на таких больших экранах. По словам генерального ассистента проекта Disartive Полины Блюм, экраны больше разве что на выставках в Нью-Йорке. Можно стать обладателем любой работы здесь и сейчас. Для этого нужно отсканировать на стенде QR-код, который отправит вас на маркетплейс Rarible, где уже представлены работы из коллекции в виде NFT-токенов. "Мы представили работы самых ярких и активных авторов, монетизируя прибыль через проценты с продаж, тем самым развивая сотрудничество и давая возможность создавать креативные коллаборации с брендами и музеями, — говорит основатель выставки-ярмарки Ольга Дворецкая. — Ярмарка стала началом продюсерского проекта, в рамках которого мы будем формировать креативные арт-продукты. Стоит отметить большой интерес зрителей и факт продажи работ главных хедлайнеров мероприятия: Покраса Лампаса и AES+F". Всего за три дня работы Disartive было продано десять NFT-работ шести авторов на общую сумму 15 эфиров (ethereum, криптовалюта), то есть около $30 тыс.

Описание Покрас Лампас на фоне своей работы © Георгий Поветкин/ТАСС

Так, во время выставки работа художника-каллиграфа Покраса Лампаса была продана за 6 эфиров, то есть примерно за $12 тыс. Проданное произведение — это 11-й пункт манифеста каллиграфутуризма, основоположником которого и является художник. Пункт состоит из трех частей — это отсканированное полотно Лампаса в виде видео-арта в форме воронки, которую невозможно нарисовать руками, прочтение пункта манифеста голосом, а также текст самого манифеста. Традиционное или цифровое

Технология NFT — это то, что должно изменить индустрию искусства и отношение к цифровым художникам, уверены участники выставки. Благодаря NFT можно приобрести право на владение каким-либо цифровым объектом. Это позволяет коллекционировать диджитал-арт подобно физическим полотнам. Бум сделок пришелся на начало года, уже в марте на аукционе Christie’s американский художник Beeple продал свою картину за рекордные $69 млн, став одним из трех самых дорогих художников мира из ныне живущих. "У цифровых художников до NFT не было как такового признания. Поэтому им приходилось уходить в дизайн, так как кушать на что-то нужно. С NFT-бума нас наконец-то признали искусством", — говорит художник Александр Астерр, участник Disartive. Ему 20 лет. Он продал на выставке свою работу Artransform за 2,5 эфира (примерно 350 тыс. рублей). "В этой работе я говорю о консерватизме традиционного искусства, — рассказывает он. — Они нехотя идут на контакт с цифровым искусством, хотя за ним определенно будущее. Я думаю, причина в здоровом консерватизме: они не понимают, как это работает, как это правильно использовать и как на этом зарабатывать. Я рассуждал об этом в своей работе в духе молодежного арт-протеста с месседжем: хотите вы или нет, но вы все равно там окажетесь".

Описание Работа Artransform Александра Астерра © Пресс-служба выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive

По утверждению художника, он буквально с четырех лет в "цифре", как только открыл фотошоп. Так начал развиваться в визуальной среде, занимался кавер-мейкингом (рисовал обложки для альбомов), причем среди заказчиков называет половину русской рэп-индустрии. Потом перешел в цифровое искусство. При этом признается, что рисовать он не умеет. По словам Астерра, NFT позволяет "вырваться из порочного круга выживания и коммерческих заказов, которые не хочется делать, в мир возможностей раскрыть себя и работы на себя". Третьяковка и Эрмитаж присматриваются к NFT-выставкам Основатель компании EMCD и коллекционер крипто-арта Михаэль Джерлис, купивший работу Покраса Лампаса во время выставки, признался, что этот шаг для него — желание отдать дань уважения. "Я знаю, что делает этот человек. Покупая работу, я знаю, что часть денег пойдет на его будущее творчество", — сказал он в разговоре с ТАСС. По его словам, даже традиционные площадки хотят быть в тренде. Сейчас его компания обсуждает создание первой VR-NFT-выставки в Третьяковской галерее. Также о планах провести NFT-выставку заявлял и Эрмитаж, первая должна пройти этой осенью. Виртуальный подмастерье Другой участник — Никита Панин из Санкт-Петербурга. Будучи классическим художником, за плечами которого художественная школа, в криптоискусство он пришел за интересом и желанием попробовать что-то новое. На выставке была представлена его экспериментальная работа Breathe ("Дыхание"). В ней он совместил использование нейросетей с трехмерной графикой. "Для меня это инструмент для исследования и генерации идей полноценных работ, эскизов. Нейросеть может выдать за минуту тебе тысячу эскизов, а я бы их рисовал десять дней. Это, можно сказать, мой ассистент, дополняющий меня, мой подмастерье", — поясняет он.

Панин надеется, что на цифровое искусство будут смотреть не через традиционную призму, а через новую: "То, что сейчас делают многие цифровые звезды, отличается от того, что воспринимается хорошим искусством в традиционном арт-мире. Тут совершенно другая эстетика". Как цифровое искусство может помогать Студент второго курса, художник Даниил Зуев делает благотворительный проект "Особенный мир" с инклюзивным центром "Йом-йом" в Санкт-Петербурге. Для этого он с сокурсниками преобразовал рисунки детей с особенностями здоровья и развития в 3D-модели, добавив им виртуальное окружение. По словам Зуева, половина дохода от продаж этих NFT-рисунков пойдет в инклюзивный центр.

Описание Работы Даниила Зуева из проекта "Особенный мир" © Пресс-служба выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive

Новые возможности Цифровое искусство — не только анимация и картинки в интернете. Технологический подход помогает искусству становиться ближе к зрителю. Так считает художник Денис Россиев, он приехал на выставку со своим проектом Multiverse. Это кинетические скульптуры, представленные не только в виде рендеров на экранах, но и в AR-версиях: для этого он создал соответствующие маски для Instagram, где каждый может опробовать арт-объекты в виде концептуальных селфи. Для него цифровое искусство — это новое медиа, которое позволяет добавить в свои произведения слои: дополненную реальность, интерактив, создать что-то принципиально новое.

Описание Работы из проекта Multiverse Дениса Россиева © Пресс-служба выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive