Цена топочного мазута на бирже обновила исторический максимум

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Стоимость топочного мазута выросла на торгах в понедельник до 25,19 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый 2 июля исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В ходе биржевых торгов в понедельник цена топочного мазута увеличилась на 0,97% и впервые превысила 25 тыс. рублей за тонну. Биржевая стоимость мазута в 2021 году неоднократно обновляла рекордные значения. За последний месяц биржевой индекс вырос на 10,8% - с 22,75 тыс. рублей до 25,19 тыс. рублей за тонну. С начала года цена мазута на бирже увеличилась на 51,2% - 11 января его стоимость в ходе торгов составляла 16,67 тыс. рублей за тонну.

Замминистра энергетики Павел Сорокин объяснил ТАСС, что увеличение стоимости мазута на бирже происходит из-за роста цен на нефть, а также из-за восстановления крэк-спредов.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ, помимо мазута, обновляли цены на бензин, дизельное топливо, а также стоимость сжиженных углеводородных газов.