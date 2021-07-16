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Пандемия COVID-19

Бизнес-омбудсмен Москвы считает, что диалог с властями помог отмене QR-кодов для общепита

По словам Татьяны Минеевой, на восстановление отрасли общепита потребуется время

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что решение об отмене обязательных QR-кодов для ресторанов столицы с 19 июля обеспечил диалог власти и бизнеса.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в городе с 19 июля становится необязательной в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации.

"Диалог бизнеса и власти работает: действие обязательных QR-кодов [для заведений общепита] отменено. Этот результат достигнут благодаря аргументированным доводам бизнеса и объективной оценке ситуации властями. Недавние меры по стимулированию вакцинации также сработали", - сказала она ТАСС.

По словам Минеевой, на восстановление отрасли общепита потребуется время. "Летние веранды выполнили свою задачу и дали возможность ресторанам и кафе продержаться на плаву, но они смогли обеспечивать не больше 30-40% от обычного оборота даже при полной загруженности", - пояснила она.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе гости предъявляют специальный QR-код. Исключение касается летних веранд, которые могут принимать посетителей в обычном режиме.

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