Глава офиса Зеленского обсудил с советником Госдепа строительство "Северного потока - 2"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак и советник государственного департамента США Дерек Шолле обсудили последствия реализации проекта "Северный поток - 2" для энергетической безопасности Украины. Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

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"Советник Госдепартамента подчеркнул важность тесного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами по вопросам энергетической безопасности", - сказано в сообщении.

Ермак отметил "неизменность позиции украинской стороны относительно далеко идущих угроз безопасности, которые составляет возможный запуск газопровода". "Северный поток - 2" является геополитическим оружием России, которое непременно будет использовано против Украины и Европы ", - утверждал руководитель офиса президента.

Как указала пресс-служба, "стороны подтвердили обоюдную настроенность на взаимодействие и координацию усилий с целью обеспечения успешных результатов визита президента Украины Владимира Зеленского в США". "Была достигнута договоренность, что в ближайшее время руководитель офиса главы украинского государства и глава МИД посетят Вашингтон для обсуждения содержательного наполнения визита президента Украины в Соединенные Штаты", - сказано в сообщении.

В среду пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден примет 30 августа в Белом доме главу украинского государства Владимира Зеленского.