МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году из-за локдаунов в Азии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,3 млн б/с, следует из августовского отчета МЭА, поступившего в ТАСС. При этом в июле агентство оценивало потенциальный спрос в 5,4 млн б/с.

Таким образом, в 2021 году потребление нефти в мире может вырасти до 96,2 млн б/с. Для 2022 года прогноз по росту спроса МЭА пока сохраняет на уровне 3,2 млн б/с.

Понижение оценки по восстановлению спроса связано в первую очередь с тем, что за последнее время сразу несколько азиатских стран, ключевых импортеров нефти, ввели новые ограничения из-за распространения нового штамма COVID-19, что может потенциально ограничить мобильность в этих регионах. В МЭА отметили, что значительнее всего снизилась оценка по росту спроса именно во втором полугодии 2021 года.

И хотя мировой спрос в июле подрос на 3,8 млн б/с за счет выросшей активности в Европе и Северной Америке, "свой курс он уже изменил", пишут эксперты в отчете МЭА.

В то же время рынок нефти борется не столько за баланс спроса и предложения, считают в МЭА, сколько пытается выжить в поисках новой бизнес-модели из-за глобального энергоперехода.

Запасы нефти стран ОЭСР

Коммерческие запасы нефти развитых стран в июне снизились на 50,3 млн баррелей, до 2,88 млрд баррелей, следует из отчета.

На этом уровне они оказались на 131 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня, если брать период с 2016 по 2020 годы, и на 66 млн баррелей ниже, если брать период с 2015 по 2019 годы.

Страны ОПЕК+

В МЭА ожидают, что страны, производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, в этом году увеличат добычу нефти на 0,6 млн б/с.

При этом уже в 2022 году этот показатель увеличится до 1,7 млн б/с, 60% этого роста будет приходиться на производителей нефти из США, считают в МЭА.

В агентстве также напомнили, что в этом и следующем годах добычу нефти восстанавливают темпами на 400 тыс. б/с в месяц и страны ОПЕК+. Так, в июле 2021 года глобальные поставки нефти увеличились на 1,7 млн б/с за счет того, что Саудовская Аравия вышла из добровольных ограничений, поддерживаемых с февраля.

Кроме того, страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в июле 2021 года увеличили ее производство на 720 тыс. баррелей в сутки (б/ с), до 41,7 млн б/с в основном за счет Саудовской Аравии.

Так, Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти до 9,46 млн б/с с 8,92 млн б/с в июне. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 2%. Россия в июле добывала 9,58 млн б/с (в июне 9,54 млн б/с), выполнив условия соглашения на 95%.

10 стран ОПЕК в июле выполнили соглашение на 116% от плана, страны "не ОПЕК" - на 99%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в июле выполнили свои нормы по сокращению на 110%.