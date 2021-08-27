Неделя с Galaxy Flip3. Если вам нравятся складные смартфоны — советуем его попробовать

Samsung выпустил обновленный младший смартфон с гибким экраном Flip3. Он стоит почти вдвое дешевле старшего Fold3. Наш редактор протестировала его, чтобы понять, стоит ли менять на него обычный флагман. Вкратце: если хочется попробовать складной телефон — да, самое время дать шанс Flip3. С оговоркой: если не ждете, что он сильно впечатлит вас чем-то кроме того, что классно гнется пополам

Samsung выпустил третье поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. Неделю назад в прессе появилось много обзоров про Fold3, который раскладывается в планшет, как книжка (у нас тоже есть обзор на него — читайте здесь). Fold на слуху, наверняка вы слышали о нем, даже если не слишком интересуетесь гаджетами. В 2019 году его выпустили еще экспериментальным, год спустя — улучшили. В новой — третьей — версии он вполне жизнеспособен и может заменить привычный смартфон, если вы считаете, что его громоздкость стоит того, чтобы иметь большой экран. Многие любители новинок могли бы купить его хотя бы просто потому, что гибкий дисплей — это интересно. Но если бы он стоил не так дорого — от 160 тыс. рублей. Так вот, если вам нравится идея складных смартфонов, но цена Fold3 — сильно за рамками и вам не нужен режим планшета, посмотрите на Flip3. Разбираемся, чем полезен его гибкий экран и насколько он хорош в остальном. Зачем Flip3 гибкий экран? Первые впечатления

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Z Flip3 — прямоугольник, который складывается как пудреница — пополам вертикально. Основной 6,7-дюймовый экран с разрешением 2640х1080 пикселей и частотой 120 Гц. И дополнительный — 1,9 дюйма на внешней стороне рядом с камерами. В прежних моделях внешний экран был номинальный, совсем маленький. Теперь можно смотреть уведомления, погоду, даже делать с его помощью селфи. Fold нужен гибкий экран, чтобы превращаться в планшет. В чем смысл того, что экран складывается у Z Flip3? Если не брать то, что это красиво, то — ради режима Flex. Это когда вы открываете телефон "домиком" и ставите на стол. Так экран делится на две части. В каждой можно запустить по приложению. Вверху, скажем, открыть YouTube, внизу — смотреть в сообщения или листать соцсети. Анонсы Samsung про Z Flip3 обещали "селфи без помощи рук" — это тоже про режим Flex. Включаете камеру на верхнем экране и делаете "снимок ладонью" — проводите рукой по нижнему экрану. Мне это кажется не очень удобным: телефон двигается, надо приноровиться, лучше включать таймер или просто жать на кнопку. В режиме Flex хорошо писать видео, общаться в зуме, то есть смысл в том, что телефон можно удобно ставить. Гибкий экран состоит из множества слоев пленки и ультратонкого стекла между ними, сама по себе технология очень хрупкая. Вы можете заметить, что тактильно этот дисплей немного отличается от экранов на стандартных аппаратах. У прошлого Z Flip была проблема — на месте сгиба через несколько месяцев появлялась четкая белая потертость, как залом на старых ботинках. Samsung обещает, что в новом Flip3 такого не будет: в нем использовали новую защитную пленку и еще улучшили структуру стекла, что должно сделать его гораздо прочнее. Честно говоря, с трудом верится в то, что полоса на сгибе не станет заметнее через полгода, но, возможно, обойдется без царапины посередине. Это можно будет понять через несколько месяцев. Еще гибкий экран Flip3 быстро собирает пыль, на нем хорошо видны отпечатки пальцев, его надо часто протирать. Это присуще не только конкретной новинке, но и другим складным смартфонам. Выглядят они здорово, но не стоит их слишком идеализировать.

Полосу на месте сгиба, которая делит экран на два, видно, как и у Fold. Но к этому быстро привыкаешь. На Fold3 я перестала думать о ней через пару часов, на Flip3 уже не обратила на нее внимания. К чему придется привыкать подольше — это к тому, что Flip3 не открыть одной рукой. Обычно пользователи по сто раз в день вытаскивают телефон из кармана, берут со стола, чтобы проверить сообщения или соцсети. Все одной рукой. Flip3 нужно раскрывать двумя руками. Так как я люблю цифровой аскетизм — слежу за экранным временем, стараюсь пореже смотреть в телефон без дела — мне это в нем нравится. То, что нужно больше действий на то, чтобы схватить аппарат и засмотреться в него, делает использование менее бездумным. В некоторых обзорах Flip3 называют женским телефоном. Видимо, дело еще и в ассоциациях с кнопочными раскладушками из нулевых. Я впервые увидела его в шоуруме в офисе Samsung в черном цвете. Тогда не подумала, что это телефон для девушек. Но на тест мне выдали его в лавандовом цвете — и да, с лавандовым Flip3 хочется взять себе клубничный айс-латте. Но ни в каком цвете он не выглядит как дешевое оригинальничанье, ощущается как что-то стильное и модное. Хотя настолько сногсшибательного впечатления, как Fold3, не производит. Хороши ли в нем характеристики, по которым выбирают телефон? Flip3 — флагман, стоит соответствующе. Обычно производители пытаются поставить во флагманcкие модели лучшие камеры, аккумулятор помощнее, сделать его максимально производительным. Камера, батарея — это главные параметры, на что, кроме цены, смотрят покупатели при выборе телефона. Что с ними у Flip3? У телефона две основные камеры по 12 мп: широкоугольная и сверхширокоугольная. Нет телефото, как у Fold3 и многих других флагманов. Фронтальная камера — 10 мп. Это типичные камеры Samsung, их иногда критикуют за слишком активный HDR, выравнивающий освещение и меняющий реальные цвета, но большинству пользователей они нравятся. В целом считается, что с возможностями съемки у Samsung все хорошо.

У Flip3 маленькая батарея — 3300 мАч. В тонком гибком корпусе не нашлось места для аккумулятора помощнее. Придется подзаряжать его каждый день. При использовании замечаешь, что он быстро теряет заряд. Если много слушать музыку и смотреть видео, его не хватит на день. Готовы ли вы простить смартфон с гибким экраном за это — решайте сами. Если да и вы часто путешествуете — запасайтесь хорошим пауэрбанком. Еще обычно хочется, чтобы смартфон был прочным, не рассыпался, если его уронить, не ломался, если намочить под дождем. Но очень высокой прочности от смартфонов с гибким экраном ждать не стоит, они устроены хрупкими. Во Flip 3 есть влагозащита по стандарту IPX84, дождь ему не повредит, он, обещается, выдержит до получаса в пресной воде. Нет защиты от пыли, на пляж его нельзя брать без чехла. Кому и зачем нужен Flip3 Samsung рассчитывает на то, что вы попробуете вписать в свою жизнь складной смартфон. В пользу новинок компания не выпустит в этом году свой ранее самый дорогой флагман — Galaxy Note.

Описание Samsung Z Flip3 и Samsung Galaxy Fold3 © Bhubeth Bhajanavorakul/Shutterstock/FOTODOM