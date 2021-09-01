В России вступает в силу гаражная амнистия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними, уже получивший в народе название "гаражная амнистия", вступает со среды в силу, новый режим будет действовать пять лет.

Госдума приняла закон в третьем чтении 23 марта, президент России Владимир Путин подписал его в начале апреля. Авторами инициативы выступили председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Как отметил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, большое количество гаражей в стране "построено давно, некоторые - еще в советское время", ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. "По этой причине они не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили, - указал политик. - Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи".

О каких гаражах речь?

Новый режим оформления в собственность распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, то есть, до введения в действие нового Градостроительного кодекса РФ. Данным кодексом были установлены новые правила застройки и возведения объектов капитального строительства, под которые старые гаражи не подпадали.

В предусмотренном законом упрощенном порядке можно будет зарегистрировать капитальные гаражи, расположенные как отдельно, так и стоящие в один ряд, имеющие общие стены, крышу и коммуникации. Амнистия также затрагивает некапитальные строения - металлические сварные гаражи, если земля под них была выделена гаражному кооперативу и находится у него в бессрочном пользовании или аренде.

"Что не является объектом гаражной амнистии, это, конечно же, "ракушки" и самовольные постройки. Они попадать под нее не будут", - отметил ранее на пресс-конференции в ТАСС Крашенинников. Гараж-"ракушка" - распространенный в 1990-е годы и в начале 2000-х годов тип металлического контейнера, крыша которого состояла из двух частей. При открытии одна заходила под другую, что и дало название данной конструкции. Такие гаражи устанавливались без фундамента и могли переноситься.

Кроме этого, под действие закона не попадут гаражи в частных жилых домах, объекты промышленного и коммерческого назначения, в особенности, если в гараже организована мойка или автомастерская. Нельзя будет зарегистрировать гаражи, предназначенные для хранения коммунальной техники, подземные гаражи.

Как оформить право собственности?

Для оформления права собственности на гараж и землю под ним подается одно заявление - в муниципалитет или в уполномоченный орган власти, например, в местный департамент имущества. В заявлении нужно указать, что гараж возведен до 30 декабря 2004 года. Если участок под гаражом не образован, то нужно будет подать заявление о предварительном согласовании его предоставления. Схему расположения заявитель может составить сам или обратиться к кадастровому инженеру.

К заявлению нужно приложить технический план гаража и документы, подтверждающие права гражданина на гараж или участок.

"Мы специально предусмотрели в этой гаражной амнистии возможность предоставить любой документ, подтверждающий правомерность пользования и землей, и тем объектом, который мы называем гаражом, - пояснил Крашенинников. - Это может быть договор о подключения к сетям, о предоставлении коммунальных услуг, либо документы, подтверждающие их оплату". "Это может быть и гаражная книжка члена кооператива. Или даже платежка за электричество", - уточнил депутат. Заксобрания регионов при необходимости могут расширить данный перечень. Наследникам нужно будет предоставить также свидетельство о праве на наследство.

Заявление будет рассматриваться в течение месяца. Регистрация права собственности осуществляется одновременно на земельный участок и на сам гараж, поэтому гражданам не придется оплачивать госпошлину. После регистрации права уполномоченный орган должен будет передать собственнику выписки из ЕГРН. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским ранее заявил, что этот новый порядок нужно реализовать четко и без сбоев.

Такой правовой режим будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Участки для инвалидов

В Земельном кодексе РФ теперь закреплено положение о том, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно вблизи места жительства.

Для строительства гаража свободный земельный участок может быть предоставлен инвалиду в аренду без проведения торгов. При этом арендная плата не может быть выше земельного налога.