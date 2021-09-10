Бундестаг назвал конец строительства "Северного потока - 2" успехом для потребителей газа

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Завершение строительства "Северного потока - 2" является успехом как для потребителей газа в Германии, так и для достижения климатических целей. Такое мнение в пятницу выразил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, его слова приводит пресс-служба парламентской фракции Левой партии, которую он представляет.

"Завершение строительства газопровода является успехом для потребителей газа из Германии как в промышленном, так и в частном плане. Это также является успехом и для климатической политики. Потому что альтернативой "Северному потоку - 2" был бы импорт газа из США, который добывается значительно более вредным для окружающей среды методом фрекинга и стоит дороже", - сказал он.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. По данным "Газпрома", по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.