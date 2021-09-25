Huawei намерена защищать свои права в ответ на судебные иски США

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китайская корпорация Huawei намерена отстаивать свои права в ответ на судебные иски Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу компанией.

"Huawei будет, как и прежде, защищать свои права в ответ на иски в федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк", - отмечается в нем. Согласно заявлению, руководство корпорации приветствует возвращение в Китай финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, которая с декабря 2018 года находилась под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов в Канаде.

В пятницу суд Нью-Йорка одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США, где финдиректору китайской компании были предъявлены обвинения в нарушении торговых санкций против Ирана. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Ожидается, что это позволит отложить рассмотрение дела, после чего с нее будут сняты обвинения при условии соблюдения договоренностей.

Затем Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Согласно вердикту, против финдиректора больше не действуют ограничения и она может покинуть Канаду. Сразу после этого Мэн Ваньчжоу вылетела в Китай.