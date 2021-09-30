Слуцкий: в Конгрессе США испытывают фантомные боли из-за "Северного потока - 2"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Действия США, а не России, привели к росту цен на европейском газовом рынке. Об этом в четверг в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий, назвав "фантомные боли" причиной критики "Северного потока - 2" со стороны американского сенатора.

Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш выразил мнение, что администрация президента Джо Байдена мало чего добилась со своим подходом к "Северному потоку - 2", так как газопровод достроен. По мнению сенатора от штата Айдахо, Россия якобы "создает газовый кризис, чтобы заставить ЕС одобрить проект и укрепить свое энергетическое доминирование в Европе".

"В Конгрессе США продолжают испытывать фантомные боли из-за "Северного потока - 2", - констатировал Слуцкий.

По его мнению, у Риша "налицо проблема с выстраиванием причинно-следственной связи". "Как раз бесконечные санкции США (вводимые как раз исключительно с целью доминирования в мире) и давление на бизнес в Германии и европейских регуляторов стали причиной того, что в Европе сейчас боятся надвигающейся зимы! И это также следствие недобросовестной конкуренции по продвижению на европейские рынки дорогого и сложного в транспортировке сжиженного американского газа", - уверен Слуцкий.

Депутат выразил уверенность в том, что "спекуляции на тему "Северного потока - 2" уже вряд ли достигнут своей цели". "Трубопровод достроен, идет процесс по вводу его в эксплуатацию. Смените пластинку", - резюмировал он.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и вплотную подобралась $1 190 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м.