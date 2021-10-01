Слуцкий назвал лицемерной реакцию Киева на соглашение Венгрии и "Газпрома"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Украины считают Россию агрессором, но при этом возмущены поставками российского газа в Венгрию в обход ее территории, это является примером политического лицемерия и двоемыслия. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат заметил, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в частности, пригрозил некими "ответными шагами". "Одним из них, надо полагать, станет обращение Украины в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству", - добавил Слуцкий.

"Говоря иными словами, на Украине крайне возмутились тем, что больше не смогут получать часть денег за транзит газа из страны, которую на государственном уровне называют "оккупантом" и "агрессором". Яркий пример политического двоемыслия и лицемерия", - считает глава комитета.

Он также заметил, что речь идет о более выгодных для венгерских потребителей условиях. "Никакой политики, речь о более выгодных условиях, как, к слову, и в случае с "Северным потоком - 2", - указал Слуцкий. "Россия в свою очередь взятые на себя обязательства выполняла и будет выполнять, но без истерик, принуждения и, разумеется, не в ущерб собственным интересам", - резюмировал парламентарий.

27 сентября Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

Киев заявил о разочаровании фактом подписания контракта и пообещал обратиться в Еврокомиссию (ЕК) для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В ЕК сообщили, что изучают возможные последствия нового долгосрочного контракта Венгрии и "Газпрома". Украинский оператор ГТС сообщил, что из-за прекращения транзита в Венгрию Украина утратила возможность импортировать газ из Венгрии по так называемым виртуальным реверсным схемам.