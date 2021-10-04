Титов попросил генпрокурора РФ смягчить обвинение фигуранту "лондонского списка" Зотову

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой смягчить обвинение бывшему генеральному директору компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, который входил в "лондонский список" и вернулся в Россию в 2020 году для участия в проведении следственных действий. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Руководствуясь Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ", направляю материалы обращения и прошу рассмотреть возможность изменения позиции государственного обвинения по находящемуся в производстве Никулинского районного суда г. Москвы уголовному делу в отношении Зотова", - отметил в своем письме Титов.

В 2020 году сразу после возвращения в Россию из-за границы Зотов был задержан и отправлен под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по версии следствия, за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Позднее по этому делу он был освобожден под подписку о невыезде. Второе дело против Зотова было возбуждено по аналогичной статье в июне 2021 года, его подозревают в хищении 1 млрд рублей.

"В то же время, как указывает сторона защиты, в ходе судебного следствия подтверждается позиция об отсутствии доказательств наличия у подсудимого Зотова умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана или злоупотребления доверием акционеров "Трансфин-М". Одни лишь показания представителя НПФ "Благосостояние" не могут служить безусловным доказательством того, что акционеры "Трансфин-М" были обмануты либо введены в заблуждение. Показания иных допрошенных в рамках судебного следствия свидетелей обвинения не указывают на противоправность действий подсудимого Зотова", - указывает в письме Титов.

Кроме того, по его словам, в "Трансфин-М" действовали независимые служба внутреннего аудита, служба безопасности, комитет по аудиту и ревизионная служба. Указанные службы не имели никаких претензий к спорным, по версии следствия, сделкам, подчеркнул бизнес-омбудсмен. Он добавил, что каких-либо претензий к покупателю в период с момента смены титула собственности до настоящего времени "Трансфин-М" предъявлены не были, хотя до заявления в правоохранительные органы сделка могла быть оспорена в судебном порядке.

В ходе судебного следствия также выявлены "существенные пороки обвинительного заключения, которые не могут быть устранены в рамках судебного следствия и могут служить основанием для возврата уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения", добавил Титов.

О лондонском списке

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. В Россию из списка уже вернулись 13 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов, в 2021 году - Михаил Кубасов.