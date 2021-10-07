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Энергетический кризис в Европе

В Uniper заявили, что "Северный поток - 2" станет важной частью газовой инфраструктуры ЕС

Глава германского концерна Клаус-Дитер Маубах отметил, что высокие цены на газ так же плохи для бизнеса, как и низкие

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Трубопровод "Северный поток - 2" станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе, заявил глава германского концерна Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Клаус-Дитер Маубах, выступая на сессии Петербургского международного газового форума.

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"Я уверен, что "Северный поток - 2" станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе. Мы видим свидетельства этому, и видим их быстрее, чем я это ожидал", - отметил он.

Ранее в ходе форума председатель правления австрийской OMV (также партнер "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Альфред Штерн отметил, что Европе в настоящее время не хватает для энергообеспечения ни возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ни газа. Он добавил, что его компания рассчитывает на начало поставок по "Северному потоку - 2" уже в скором времени.

Вместе с тем международное ценовое агентство Argus считает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" этой зимой может не привести к увеличению поставок российского газа в Европу, так как "Газпрому" для заполнения трубопровода понадобится перенаправить газ с других маршрутов

Однако ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что возможность резко увеличивать производство газа в ответ на меняющийся спрос является конкурентным преимуществом холдинга. При этом он оценивал профицитные добычные мощности, которые "Газпром" закладывает под обеспечение пиковых поставок, в 150 млрд куб. м.

О ценах на газ

Высокие цены на газ так же плохи для бизнеса, как и низкие, заявил глава Uniper.

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"Низкие цены плохи для нашего бизнеса. Но цены, которые настолько высоки, тоже плохи для нашего бизнеса, особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому мы очень рады тому, что начиная со вчерашнего дня цены стали постепенно снижаться", - отметил он.

Он добавил, что клиенты очень страдают от высоких цен на газ и заставляют политиков решить эту проблему.

В среду, 6 октября, цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов в четверг, 7 октября, стоимость газа опускалась ниже $1000 за тыс. куб. м.

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РоссияЭнергетический кризис в Европе
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