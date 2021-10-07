В Uniper заявили, что "Северный поток - 2" станет важной частью газовой инфраструктуры ЕС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Трубопровод "Северный поток - 2" станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе, заявил глава германского концерна Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Клаус-Дитер Маубах, выступая на сессии Петербургского международного газового форума.

"Я уверен, что "Северный поток - 2" станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе. Мы видим свидетельства этому, и видим их быстрее, чем я это ожидал", - отметил он.

Ранее в ходе форума председатель правления австрийской OMV (также партнер "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Альфред Штерн отметил, что Европе в настоящее время не хватает для энергообеспечения ни возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ни газа. Он добавил, что его компания рассчитывает на начало поставок по "Северному потоку - 2" уже в скором времени.

Вместе с тем международное ценовое агентство Argus считает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" этой зимой может не привести к увеличению поставок российского газа в Европу, так как "Газпрому" для заполнения трубопровода понадобится перенаправить газ с других маршрутов

Однако ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что возможность резко увеличивать производство газа в ответ на меняющийся спрос является конкурентным преимуществом холдинга. При этом он оценивал профицитные добычные мощности, которые "Газпром" закладывает под обеспечение пиковых поставок, в 150 млрд куб. м.

О ценах на газ

Высокие цены на газ так же плохи для бизнеса, как и низкие, заявил глава Uniper.