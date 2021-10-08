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"ВКонтакте" приносит мне основной доход".
"ВКонтакте" приносит мне основной доход".
"ВКонтакте" приносит мне основной доход".
"ВКонтакте" приносит мне основной доход".
"ВКонтакте" приносит мне основной доход".

"ВКонтакте" приносит мне основной доход". Чем полезна соцсеть малому бизнесу в 2021 году?

© ТАСС
"ВКонтакте" 15 лет. В начале 2010-х здесь появлялись тренды и росли паблики, которые позже стали легендарными во всем Рунете. В 2021 году пользователи не проводят здесь столько времени, сколько в TikTok. Но это по-прежнему самая популярная соцсеть в России по доле россиян, зарегистрированных в ней, и там есть предприниматели, которым "ВКонтакте" приносит большинство клиентов

Вы продаете какие-либо товары и услуги или ведете свой блог. Что скажете, если кто-то посоветует вам делать все это не только в Instagram и TikTok, которые в первую очередь назовет любой маркетолог, но и еще во "ВКонтакте"? Что-то вроде: "Какой паблик во "ВКонтакте" в 2021 году?" Так вот, предприниматели, которые ведут там бизнес, могут назвать несколько важных причин, почему стоит это делать. Вкратце: здесь удобнее общаться с подписчиками. Аудитория все еще относится к любимым пабликам как к своему сообществу, как в те времена, когда интернет был маленьким. У местных сообществ есть истории в духе "подписчики спасли мой бизнес в пандемию". Чтобы начать зарабатывать, не нужна очень большая аудитория. 10 октября "ВКонтакте" исполнится 15 лет. Вместе с владельцами коммерческих пабликов мы составили инструкцию, как продвигать себя в соцсети.

Как сейчас себя чувствуют популярные паблики

Алексей Корзов — фотограф, который снимает знаменитостей, преподаватель фотографии. В его паблике 31,5 тыс. подписчиков. Популярность заработал три года назад на бесплатных уроках фотографии. 

"Почти сразу как появился "ВКонтакте", я начал создавать разные паблики. Кроме фотографии я занимаюсь SММ, в том числе у меня были проекты во "ВКонтакте". Мой основной паблик долго был непопулярным. В основном подписывались друзья, знакомые, друзья друзей… Главная ошибка, которую я делал: думал, что люди будут на меня подписываться, если я буду просто выкладывать красивые фотографии. Но людей давным-давно не удивишь визуалом. Паблик жил почти без моего участия, я что-то выкладывал, но пользы не получал и не особенно за ним следил. Три года назад я подумал: в интернете стало много преподавателей — люди к этому тянутся. 

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Тогда же появились статьи "ВКонтакте", и я стал публиковать бесплатные уроки фотографии. Это был суперпереломный момент. Цель была такой: рассказывать какие-то полезные вещи — от технических моментов, как снимать и обрабатывать фото, до психологии — как добраться до музыкантов. Я назвал эти уроки "фишки" и стал их рекламировать. Говорил: "Подписывайтесь на рассылки, если хотите получать бесплатные уроки". Урок мог получить каждый человек без регистрации. Сейчас много таких уроков "зарегистрируйся и получи…". Ты даешь контакт, а тебя потом терроризируют звонками. Первый урок разлетелся, народ стал спрашивать: "Почему ты это бесплатно рассказываешь?" Говорю: "Я же ничего особенного не рассказываю, все в интернете можно найти". Популярность паблика стала расти. А потом мы были в отпуске, и я утопил камеру. Я сделал очередную "фишку" и в конце написал, мол, "я тут бесплатно вас обучал, а сейчас требуется помощь, скиньте что-нибудь на карту…". Мне за 15 часов задонатили 215 тыс. рублей. Я думал, задонатит человек 50, но их было полторы тысячи. Так "ВКонтакте" принес мне первые деньги.

А потом я поехал с первым мастер-классом в Беларусь. Создал в паблике встречу, на нее записались люди. Я стал постоянно создавать встречи — банально еду в какой-то город, создаю кнопку для записи на мастер-класс, запускаю рекламу. 

Благодаря "ВКонтакте" я стал популярным, но сейчас у меня больше подписчиков в Instagram, основной доход от обучающих групп, клиенты приходят со всех площадок, "ВКонтакте" не первый канал по привлечению. При этом учеников я аккумулирую там. Во "ВКонтакте" удобные рассылки, можно отправлять сообщения на группу людей. Как еще это делать? Почта умирает. В Instagram нельзя делать рассылки и там ужасный мессенджер, где пропадают сообщения. Можно было создать отдельный канал в Telegram без возможности писать, но у меня много групп, а иногда мне надо написать всем, кто у меня когда-то учился. Вроде: "Друзья, отправьте мне свои работы". Удобнее сделать рассылку, чем искать все чаты".

Валентин Афанасьев, создатель коммерческого паблика ВК на 83 тыс. человек "Турклуб ПИК — походы, горы, счастье". 

"Паблик существует с 2008 года. Сначала он работал только за счет меня — я водил людей в походы и рассказывал про это в паблике. В то древнее время был инвайтинг. Я сидел и приглашал в эту группу всех. В первый год было не больше тысячи человек. Но зарабатывать на нем я начал почти сразу, даже когда было 100–200 подписчиков. Он же и был создан сразу для заработка. Первые девять лет я совсем не вкладывал туда деньги, паблик органически дорос до 20 тыс. человек. Я делал только конкурсы с розыгрышами, но не айфонов и каких-то посторонних призов, а только то, что мы делаем: место в походе, снаряжение. Сейчас мы уже рекламируемся, по масштабам мы вошли в топ-3 операторов активного отдыха в России и имеем самый большой паблик нашей тематики во "ВКонтакте". У меня в команде 45 человек, и с нами работает 150 инструкторов. 

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"ВКонтакте" по-прежнему приносит нам большую часть клиентов. Больше Instagram и YouTube. До недавнего времени большая часть клиентов вообще приходили через паблик. Но теперь на первом месте оптимизация в поисковиках. Я не согласен с мнением, что "ВКонтакте" умирает, огромное количество людей, которые там сидят, живут, покупают. Сейчас наш паблик растет, но не очень быстро, примерно на 500 человек в месяц.

По данным моего паблика, во "ВКонтакте "сидят люди от 29 до 37 лет, женщин чуть больше: соотношение примерно 55 на 45. Исторически здесь больше петербуржцев. Есть сообщество туристов, есть маркетологи — мощные сообщества, которые хорошо зарабатывают. Люди с узкими интересами находят друг друга во "ВКонтакте". 

Благодаря "ВКонтакте" нам удалось сохранить бизнес в начале пандемии. Когда начался локдаун весной 2020 года, я уже не вытягивал платить зарплаты, нам пришлось съехать с офиса. Мы написали пост об этом в нашем паблике и предложили купить сувенирку. Продали ее столько, что это позволило нам продержаться еще три месяца. Так мы пережили пандемию, а потом туризм в России пошел в гору и у нас все хорошо".

Сергей-Тур Горчаков, основатель паблика "Мир гуслей / Русская традиция", где состоит 51,4 тыс. человек. Его бизнес — это мануфактура в Тверской области и строящийся этнографический комплекс для туристов.

"Нашему паблику семь-восемь лет. Каждый месяц он прирастает на полторы-две тысячи человек. Сначала мы рассказывали только про гусли, в паблик вступали в основном наши друзья и знакомые. Потом поняли, как получать охват больше, — стали рассказывать про русскую народную культуру. К нам пошли люди, которые ей интересуются. Человек попадает в сообщество, добавляется в чат, в рассылки. Там мы "утепляем" его, и потом он заказывает гусли, приходит на наш мастер-класс.

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Причина успеха нашего паблика в том, что мы объединяем людей с интересами, которые не так популярны на других площадках. Многие администраторы пабликов говорят, что самая активная аудитория во "ВКонтакте" — люди старше 30 лет. Что-то модное вроде татуировок в современной технике здесь может не зайти. А вот ремесленничество, традиционная культура идет хорошо. Если продаете товары для такой аудитории, "ВКонтакте" подходит.

У нас больше 30 моделей гуслей. В месяц мы продаем 200 инструментов. Где-то 25–30% покупателей приходит из "ВКонтакте". Instagram сейчас догнал "ВКонтакте" по доле. Остальное дает YouTube, поисковые системы и другие каналы".

На что люди подписываются во "ВКонтакте"

"Нужно нести бесплатную пользу. Не думать, что ты такой интересный блогер, сейчас этого много. Польза — это образовательный контент, розыгрыши, скидки. Я делаю SММ для сети кинотеатров, мы хорошо использовали паблик во "ВКонтакте" до пандемии. Каждую неделю разыгрывали билеты в кино. Я говорил: друзья, мы дарим 20 билетов в кино по себестоимости. Это тысяча рублей для организации. Для людей — 50 рублей за билет. И напоминаем, что уже на этих выходных выходит такой-то фильм, который вы можете посмотреть там-то. Победителей мы объявляем не публично, а в рассылке — надо подписаться на рассылку. Тогда шеф считал, что "ВКонтакте" бесполезен. Я решил доказать обратное. Предложил разослать "ВКонтакте" слово "друг" — человек мог получить его только через рассылку. Он сказал: "Если придет 100 человек со скидками, ты выиграл". А у нас после этой рассылки было 2800 человек. Во "ВКонтакте" все еще популярны розыгрыши за репост и прочая халява", — говорит Алексей Корзов.

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"Юмор, мемы, красота, розыгрыши. Большие статьи в паблике заходят плохо, но мы публикуем ссылки на статьи на нашем сайте, и многие переходят по ним. Реклама в лоб со средним ценником в 30 тыс. рублей работает слабо. Нужно пользоваться возможностью ретаргетинга. Хорошо работает реклама обучающих курсов для людей, которые собираются взойти на Эльбрус", — рассказывает Валентин Афанасьев.

"Важно вовлекать людей в свои ценности, чтобы они чувствовали себя причастными к сообществу. Пользователи во "ВКонтакте" самые вовлеченные в жизнь сообществ. Недавно одни исследователи нетактично высказались о таком русском традиционном движении, как буза — это вид рукопашного боя. У нас закипела жизнь, пошли долгие дискуссии в чате, на странице руководителя этого проекта, на страницах людей, сделавших репост. В Instagram нет такой вовлеченности. Пост вышел, люди почитали, прокомментировали, дальше не пошли", — говорит Сергей-Тур Горчаков.

"Если кто-то что-то пишет негативное под нашими постами — нам даже не надо вмешиваться, приходят люди, которые нас знают, и тут же им отвечают, как на самом деле", — добавляет  Валентин Афанасьев.

Как продвигаться во "ВКонтакте"?

Во "ВКонтакте" зарегистрировано 97 млн человек, в России — 72 млн. Ежедневная активная аудитория — 47 млн пользователей. Весной 2021 года пользователи проводили во "ВКонтакте" 3 часа 46 минут в неделю. Это данные, которые аналитическое агентство App Annie сообщило РБК. Для сравнения, в TikTok — в два раза больше. Во "ВКонтакте" есть те, кто проводит там много времени, но в среднем, судя по этим данным, пользователи не листают часами ленту. В первую очередь владельцу паблика нужно создавать рассылки и чаты для своих подписчиков, чтобы они получали личные сообщения и уведомления. 

Рассылки и чат-боты. "У нас есть чат на 1000 человек — там пользователи общаются про снаряжение. Очень активный чат, сейчас он существует почти сам по себе, но вначале пришлось поработать над тем, чтобы все соблюдали правила. Делать рассылки тоже важно. У нас сейчас где-то 30 тыс. человек подписаны на них, — говорит Валентин Афанасьев. — Клипы мы не делаем, а подкасты пробовали. Сделали шесть подкастов, но у нас не зашло". "Я делаю рассылку с каждым новым постом — вот мои новые фотографии, вот мои новые работы. Это два-три раза в неделю", -- говорит Алексей Корзов. "Люди покупают через наш чат или переходят к нам на сайт. Редко они заказывают через VK Pay. У нас он настроен, с ним все нормально, там небольшая комиссия — примерно 2%, деньги выводить удобно. Почему им мало пользуются, думаю, это непривычно", — считает Сергей-Тур Горчаков.

Прямые эфиры. "Делаю во "ВКонтакте" прямые эфиры с трансляцией экрана. Пример: у меня был стрим, где я показывал, как обрабатываю фотографии. Вы мне скидываете файлы, я тут же обрабатываю, вы все видите. Этот стрим посмотрели 40–50 тыс. человек. Так нельзя сделать в Instagram, хотя можно в YouTube", — продолжает Алексей Корзов.

Создать сайт. "Если бы мой бизнес был начинающим и у меня не было бы денег на большой и серьезный сайт, я бы воспользовался возможностью сделать свой сайт во "ВКонтакте". Это занимает десять минут, и выходит красивый лендинг", — советует Валентин Афанасьев.

Реклама для узкой целевой аудитории. "Рекламный кабинет так устроен, что можно настроить рекламу очень узко. Можно показывать рекламу пользователям из группы конкурентов, чего нет в других соцсетях. Там условно можно выбрать показывать рекламу мамам трехлетних детей, которые сидят на диете, живут в твоем районе, есть в группе твоего конкурента и недавно были активны в сети", — добавляет Валентин Афанасьев.

Донаты. Зарабатывать можно на контенте, а не только на продажах чего-то. В прошлом году соцсеть запустила донаты. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку паблика, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями. Комиссия VK Donut — от 7,5 до 10%. Есть большие сообщества на несколько десятков тысяч человек, где один-два подписчика оформили донаты. Но в этом соообществе, например, 757 оформивших донаты, в этом — 10 250, в этом — 993. 

Какие проблемы во "ВКонтакте" и как их решать

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"Первое — я не вижу колоссального прироста. Многие, и я в том числе, заходят во "ВКонтакте" раз в день. Почти у всех моих знакомых есть страница во "ВКонтакте", но они не воспринимают ее как основную соцсеть, где надо постить фото, рассказывать о себе, добавлять новых людей. Поэтому важно с аудиторией взаимодействовать поближе через рассылки, чаты, прямые эфиры. Второе — я здесь все время как на пороховой бочке, у меня на посты набегает куча хейтеров из аудитории 50+ или с левыми аккаунтами, они пишут: "Это не творчество, не искусство". В Instagram этого намного меньше. Объясняю себе так: во "ВКонтакте" много людей не под своим именем. Мест, где можно приятно пошкодить, там много. Что ты в Instagram сделаешь — напишешь комментарий, отправишь сообщение, которое могут не заметить. Во "ВКонтакте" можно зайти в паблики, написать в комментарии, написать сообщения", — продолжает Алексей Корзов. (Для владельцев пабликов доступен фильтр враждебных высказываний — прим. ТАСС.)

"Продавать можно везде, — считает Сергей-Тур Горчаков. — Но, по нашим наблюдениям, малый бизнес для аудитории 30+ чувствует себя лучше, чем тот, что ориентирован на молодую аудиторию или пришел с чем-то совсем модным". 

Узнать о монетизации во "ВКонтакте" больше можно здесь. У соцсети есть бесплатная школа видеоблогеров. Пользователи получают бесплатный доступ к курсу о создании, продвижении и монетизации видео в соцсети. Стоит посмотреть уроки, если вы в целом хотите делать видеоконтент.

Анастасия Акулова

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