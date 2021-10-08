"ВКонтакте" приносит мне основной доход". Чем полезна соцсеть малому бизнесу в 2021 году?

"ВКонтакте" 15 лет. В начале 2010-х здесь появлялись тренды и росли паблики, которые позже стали легендарными во всем Рунете. В 2021 году пользователи не проводят здесь столько времени, сколько в TikTok. Но это по-прежнему самая популярная соцсеть в России по доле россиян, зарегистрированных в ней, и там есть предприниматели, которым "ВКонтакте" приносит большинство клиентов

Вы продаете какие-либо товары и услуги или ведете свой блог. Что скажете, если кто-то посоветует вам делать все это не только в Instagram и TikTok, которые в первую очередь назовет любой маркетолог, но и еще во "ВКонтакте"? Что-то вроде: "Какой паблик во "ВКонтакте" в 2021 году?" Так вот, предприниматели, которые ведут там бизнес, могут назвать несколько важных причин, почему стоит это делать. Вкратце: здесь удобнее общаться с подписчиками. Аудитория все еще относится к любимым пабликам как к своему сообществу, как в те времена, когда интернет был маленьким. У местных сообществ есть истории в духе "подписчики спасли мой бизнес в пандемию". Чтобы начать зарабатывать, не нужна очень большая аудитория. 10 октября "ВКонтакте" исполнится 15 лет. Вместе с владельцами коммерческих пабликов мы составили инструкцию, как продвигать себя в соцсети. Как сейчас себя чувствуют популярные паблики Алексей Корзов — фотограф, который снимает знаменитостей, преподаватель фотографии. В его паблике 31,5 тыс. подписчиков. Популярность заработал три года назад на бесплатных уроках фотографии. "Почти сразу как появился "ВКонтакте", я начал создавать разные паблики. Кроме фотографии я занимаюсь SММ, в том числе у меня были проекты во "ВКонтакте". Мой основной паблик долго был непопулярным. В основном подписывались друзья, знакомые, друзья друзей… Главная ошибка, которую я делал: думал, что люди будут на меня подписываться, если я буду просто выкладывать красивые фотографии. Но людей давным-давно не удивишь визуалом. Паблик жил почти без моего участия, я что-то выкладывал, но пользы не получал и не особенно за ним следил. Три года назад я подумал: в интернете стало много преподавателей — люди к этому тянутся.

Тогда же появились статьи "ВКонтакте", и я стал публиковать бесплатные уроки фотографии. Это был суперпереломный момент. Цель была такой: рассказывать какие-то полезные вещи — от технических моментов, как снимать и обрабатывать фото, до психологии — как добраться до музыкантов. Я назвал эти уроки "фишки" и стал их рекламировать. Говорил: "Подписывайтесь на рассылки, если хотите получать бесплатные уроки". Урок мог получить каждый человек без регистрации. Сейчас много таких уроков "зарегистрируйся и получи…". Ты даешь контакт, а тебя потом терроризируют звонками. Первый урок разлетелся, народ стал спрашивать: "Почему ты это бесплатно рассказываешь?" Говорю: "Я же ничего особенного не рассказываю, все в интернете можно найти". Популярность паблика стала расти. А потом мы были в отпуске, и я утопил камеру. Я сделал очередную "фишку" и в конце написал, мол, "я тут бесплатно вас обучал, а сейчас требуется помощь, скиньте что-нибудь на карту…". Мне за 15 часов задонатили 215 тыс. рублей. Я думал, задонатит человек 50, но их было полторы тысячи. Так "ВКонтакте" принес мне первые деньги. А потом я поехал с первым мастер-классом в Беларусь. Создал в паблике встречу, на нее записались люди. Я стал постоянно создавать встречи — банально еду в какой-то город, создаю кнопку для записи на мастер-класс, запускаю рекламу. Благодаря "ВКонтакте" я стал популярным, но сейчас у меня больше подписчиков в Instagram, основной доход от обучающих групп, клиенты приходят со всех площадок, "ВКонтакте" не первый канал по привлечению. При этом учеников я аккумулирую там. Во "ВКонтакте" удобные рассылки, можно отправлять сообщения на группу людей. Как еще это делать? Почта умирает. В Instagram нельзя делать рассылки и там ужасный мессенджер, где пропадают сообщения. Можно было создать отдельный канал в Telegram без возможности писать, но у меня много групп, а иногда мне надо написать всем, кто у меня когда-то учился. Вроде: "Друзья, отправьте мне свои работы". Удобнее сделать рассылку, чем искать все чаты". Валентин Афанасьев, создатель коммерческого паблика ВК на 83 тыс. человек "Турклуб ПИК — походы, горы, счастье". "Паблик существует с 2008 года. Сначала он работал только за счет меня — я водил людей в походы и рассказывал про это в паблике. В то древнее время был инвайтинг. Я сидел и приглашал в эту группу всех. В первый год было не больше тысячи человек. Но зарабатывать на нем я начал почти сразу, даже когда было 100–200 подписчиков. Он же и был создан сразу для заработка. Первые девять лет я совсем не вкладывал туда деньги, паблик органически дорос до 20 тыс. человек. Я делал только конкурсы с розыгрышами, но не айфонов и каких-то посторонних призов, а только то, что мы делаем: место в походе, снаряжение. Сейчас мы уже рекламируемся, по масштабам мы вошли в топ-3 операторов активного отдыха в России и имеем самый большой паблик нашей тематики во "ВКонтакте". У меня в команде 45 человек, и с нами работает 150 инструкторов.

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"ВКонтакте" по-прежнему приносит нам большую часть клиентов. Больше Instagram и YouTube. До недавнего времени большая часть клиентов вообще приходили через паблик. Но теперь на первом месте оптимизация в поисковиках. Я не согласен с мнением, что "ВКонтакте" умирает, огромное количество людей, которые там сидят, живут, покупают. Сейчас наш паблик растет, но не очень быстро, примерно на 500 человек в месяц. По данным моего паблика, во "ВКонтакте "сидят люди от 29 до 37 лет, женщин чуть больше: соотношение примерно 55 на 45. Исторически здесь больше петербуржцев. Есть сообщество туристов, есть маркетологи — мощные сообщества, которые хорошо зарабатывают. Люди с узкими интересами находят друг друга во "ВКонтакте". Благодаря "ВКонтакте" нам удалось сохранить бизнес в начале пандемии. Когда начался локдаун весной 2020 года, я уже не вытягивал платить зарплаты, нам пришлось съехать с офиса. Мы написали пост об этом в нашем паблике и предложили купить сувенирку. Продали ее столько, что это позволило нам продержаться еще три месяца. Так мы пережили пандемию, а потом туризм в России пошел в гору и у нас все хорошо". Сергей-Тур Горчаков, основатель паблика "Мир гуслей / Русская традиция", где состоит 51,4 тыс. человек. Его бизнес — это мануфактура в Тверской области и строящийся этнографический комплекс для туристов. "Нашему паблику семь-восемь лет. Каждый месяц он прирастает на полторы-две тысячи человек. Сначала мы рассказывали только про гусли, в паблик вступали в основном наши друзья и знакомые. Потом поняли, как получать охват больше, — стали рассказывать про русскую народную культуру. К нам пошли люди, которые ей интересуются. Человек попадает в сообщество, добавляется в чат, в рассылки. Там мы "утепляем" его, и потом он заказывает гусли, приходит на наш мастер-класс.

Причина успеха нашего паблика в том, что мы объединяем людей с интересами, которые не так популярны на других площадках. Многие администраторы пабликов говорят, что самая активная аудитория во "ВКонтакте" — люди старше 30 лет. Что-то модное вроде татуировок в современной технике здесь может не зайти. А вот ремесленничество, традиционная культура идет хорошо. Если продаете товары для такой аудитории, "ВКонтакте" подходит. У нас больше 30 моделей гуслей. В месяц мы продаем 200 инструментов. Где-то 25–30% покупателей приходит из "ВКонтакте". Instagram сейчас догнал "ВКонтакте" по доле. Остальное дает YouTube, поисковые системы и другие каналы". На что люди подписываются во "ВКонтакте" "Нужно нести бесплатную пользу. Не думать, что ты такой интересный блогер, сейчас этого много. Польза — это образовательный контент, розыгрыши, скидки. Я делаю SММ для сети кинотеатров, мы хорошо использовали паблик во "ВКонтакте" до пандемии. Каждую неделю разыгрывали билеты в кино. Я говорил: друзья, мы дарим 20 билетов в кино по себестоимости. Это тысяча рублей для организации. Для людей — 50 рублей за билет. И напоминаем, что уже на этих выходных выходит такой-то фильм, который вы можете посмотреть там-то. Победителей мы объявляем не публично, а в рассылке — надо подписаться на рассылку. Тогда шеф считал, что "ВКонтакте" бесполезен. Я решил доказать обратное. Предложил разослать "ВКонтакте" слово "друг" — человек мог получить его только через рассылку. Он сказал: "Если придет 100 человек со скидками, ты выиграл". А у нас после этой рассылки было 2800 человек. Во "ВКонтакте" все еще популярны розыгрыши за репост и прочая халява", — говорит Алексей Корзов.

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"Юмор, мемы, красота, розыгрыши. Большие статьи в паблике заходят плохо, но мы публикуем ссылки на статьи на нашем сайте, и многие переходят по ним. Реклама в лоб со средним ценником в 30 тыс. рублей работает слабо. Нужно пользоваться возможностью ретаргетинга. Хорошо работает реклама обучающих курсов для людей, которые собираются взойти на Эльбрус", — рассказывает Валентин Афанасьев. "Важно вовлекать людей в свои ценности, чтобы они чувствовали себя причастными к сообществу. Пользователи во "ВКонтакте" самые вовлеченные в жизнь сообществ. Недавно одни исследователи нетактично высказались о таком русском традиционном движении, как буза — это вид рукопашного боя. У нас закипела жизнь, пошли долгие дискуссии в чате, на странице руководителя этого проекта, на страницах людей, сделавших репост. В Instagram нет такой вовлеченности. Пост вышел, люди почитали, прокомментировали, дальше не пошли", — говорит Сергей-Тур Горчаков. "Если кто-то что-то пишет негативное под нашими постами — нам даже не надо вмешиваться, приходят люди, которые нас знают, и тут же им отвечают, как на самом деле", — добавляет Валентин Афанасьев. Как продвигаться во "ВКонтакте"? Во "ВКонтакте" зарегистрировано 97 млн человек, в России — 72 млн. Ежедневная активная аудитория — 47 млн пользователей. Весной 2021 года пользователи проводили во "ВКонтакте" 3 часа 46 минут в неделю. Это данные, которые аналитическое агентство App Annie сообщило РБК. Для сравнения, в TikTok — в два раза больше. Во "ВКонтакте" есть те, кто проводит там много времени, но в среднем, судя по этим данным, пользователи не листают часами ленту. В первую очередь владельцу паблика нужно создавать рассылки и чаты для своих подписчиков, чтобы они получали личные сообщения и уведомления. Рассылки и чат-боты. "У нас есть чат на 1000 человек — там пользователи общаются про снаряжение. Очень активный чат, сейчас он существует почти сам по себе, но вначале пришлось поработать над тем, чтобы все соблюдали правила. Делать рассылки тоже важно. У нас сейчас где-то 30 тыс. человек подписаны на них, — говорит Валентин Афанасьев. — Клипы мы не делаем, а подкасты пробовали. Сделали шесть подкастов, но у нас не зашло". "Я делаю рассылку с каждым новым постом — вот мои новые фотографии, вот мои новые работы. Это два-три раза в неделю", -- говорит Алексей Корзов. "Люди покупают через наш чат или переходят к нам на сайт. Редко они заказывают через VK Pay. У нас он настроен, с ним все нормально, там небольшая комиссия — примерно 2%, деньги выводить удобно. Почему им мало пользуются, думаю, это непривычно", — считает Сергей-Тур Горчаков. Прямые эфиры. "Делаю во "ВКонтакте" прямые эфиры с трансляцией экрана. Пример: у меня был стрим, где я показывал, как обрабатываю фотографии. Вы мне скидываете файлы, я тут же обрабатываю, вы все видите. Этот стрим посмотрели 40–50 тыс. человек. Так нельзя сделать в Instagram, хотя можно в YouTube", — продолжает Алексей Корзов. Создать сайт. "Если бы мой бизнес был начинающим и у меня не было бы денег на большой и серьезный сайт, я бы воспользовался возможностью сделать свой сайт во "ВКонтакте". Это занимает десять минут, и выходит красивый лендинг", — советует Валентин Афанасьев. Реклама для узкой целевой аудитории. "Рекламный кабинет так устроен, что можно настроить рекламу очень узко. Можно показывать рекламу пользователям из группы конкурентов, чего нет в других соцсетях. Там условно можно выбрать показывать рекламу мамам трехлетних детей, которые сидят на диете, живут в твоем районе, есть в группе твоего конкурента и недавно были активны в сети", — добавляет Валентин Афанасьев. Донаты. Зарабатывать можно на контенте, а не только на продажах чего-то. В прошлом году соцсеть запустила донаты. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку паблика, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями. Комиссия VK Donut — от 7,5 до 10%. Есть большие сообщества на несколько десятков тысяч человек, где один-два подписчика оформили донаты. Но в этом соообществе, например, 757 оформивших донаты, в этом — 10 250, в этом — 993. Какие проблемы во "ВКонтакте" и как их решать