Как выбрать смартфон с хорошей камерой? Советуют техноблогеры и фотографы

Мы постарались подойти к этой инструкции основательно: разобрались в технических характеристиках, попросили обозревателей техники назвать смартфоны, в которых им понравилась камера. Спросили мнение у фотожурналиста, тестировавшего разные модели. А еще посмотрели на прошлогодний выбор Wired и победителей конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards.

Как читать характеристики камеры смартфона

У флагманских iPhone камера имеет разрешение 12 мегапикселей, при этом давно выпускаются модели дешевле с камерами по 20, 40 и даже 108 мегапикселей. У одних смартфонов — две камеры, не считая фронтальной, у других — по пять-шесть. Как выбирать? Брать устройство, где побольше камер и мегапикселей, или важно другое?

Фотография состоит из точек — пикселей. Мегапиксель — это префикс, который означает миллион. Разрешение фотографии — количество пикселей. Камера с разрешением 12 Мп делает картинку с 12 млн кубиков, с разрешением — 48 Мп — 48 млн соответственно. Есть ли правило "больше пикселей — лучше картинка"? Нет, далеко не так однозначно. Технически пиксель — это такая маленькая точка, в которую врезаются частицы света. Если пиксель большой — в него попадает много света, если маленький — мало, чем больше пикселей — тем они меньше. При идеальном свете снимки на камеру с большим количеством мегапикселей будут хорошими, при плохом освещении — будут шумы, искажение цвета. Кроме того, чтобы просто смотреть на число мегапикселей, важны и другие характеристики — например, размер сенсора (матрицы) камеры смартфона.

Насчет количества камер — важно не то, сколько их, а какие они и что за функции выполняют. В некоторых случаях фотомодули, сколько бы их ни было, почти одинаковые, но на одном, например, нет цветового фильтра — за счет чего он улавливает больше света. Сейчас производители стараются делать модули для разных целей: стандартный модуль — он включается сразу по умолчанию в приложении "Камера", сверхширокоугольный объектив и телеобъектив.

Сверхширокоугольный объектив пришел в смартфоны позже других. В бюджетных моделях его обычно нет (или им совсем нельзя похвастаться). Он нужен, чтобы захватить в кадр побольше пространства. Фотографы используют такие объективы, например, для съемки пейзажей. Вот вы стоите на центральной площади города, вокруг исторические дома, этнобазар, скульптуры. Хочется показать в кадре сразу все — выбирайте сверхширокоугольник. Удобно сделать селфи с компанией друзей.

"Сами фотомодули уже давно не слишком влияют на конечный результат. Прогресс в них сильно притормозил, потому что физические размеры смартфона не позволяют увеличивать сами модули, а дальнейшая гонка мегапикселей на площади булавочного ушка не дает результата, — говорит Сергей Вильянов, обозреватель техники. — На первое место выходят вычислительные возможности смартфона и используемые программные алгоритмы. Именно они позволяют получить красивые снимки".

Мобильная фотография движется в сторону улучшения алгоритмов. В камерах появляются стабилизаторы, смягчающие тряску. Разные датчики вроде ToF-сенсора (Time of Flight — времяпролетная камера, сенсор, способный излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта) для более быстрой фокусировки и 3D-съемки). И другие решения, позволяющие улучшить конечный результат.