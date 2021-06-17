Как выбрать смартфон с хорошей камерой? Советуют техноблогеры и фотографы

Мы постарались подойти к этой инструкции основательно: разобрались в технических характеристиках, попросили обозревателей техники назвать смартфоны, в которых им понравилась камера. Спросили мнение у фотожурналиста, тестировавшего разные модели. А еще посмотрели на прошлогодний выбор Wired и победителей конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards.
Как читать характеристики камеры смартфона
У флагманских iPhone камера имеет разрешение 12 мегапикселей, при этом давно выпускаются модели дешевле с камерами по 20, 40 и даже 108 мегапикселей. У одних смартфонов — две камеры, не считая фронтальной, у других — по пять-шесть. Как выбирать? Брать устройство, где побольше камер и мегапикселей, или важно другое?
Фотография состоит из точек — пикселей. Мегапиксель — это префикс, который означает миллион. Разрешение фотографии — количество пикселей. Камера с разрешением 12 Мп делает картинку с 12 млн кубиков, с разрешением — 48 Мп — 48 млн соответственно. Есть ли правило "больше пикселей — лучше картинка"? Нет, далеко не так однозначно. Технически пиксель — это такая маленькая точка, в которую врезаются частицы света. Если пиксель большой — в него попадает много света, если маленький — мало, чем больше пикселей — тем они меньше. При идеальном свете снимки на камеру с большим количеством мегапикселей будут хорошими, при плохом освещении — будут шумы, искажение цвета. Кроме того, чтобы просто смотреть на число мегапикселей, важны и другие характеристики — например, размер сенсора (матрицы) камеры смартфона.
Насчет количества камер — важно не то, сколько их, а какие они и что за функции выполняют. В некоторых случаях фотомодули, сколько бы их ни было, почти одинаковые, но на одном, например, нет цветового фильтра — за счет чего он улавливает больше света. Сейчас производители стараются делать модули для разных целей: стандартный модуль — он включается сразу по умолчанию в приложении "Камера", сверхширокоугольный объектив и телеобъектив.
Сверхширокоугольный объектив пришел в смартфоны позже других. В бюджетных моделях его обычно нет (или им совсем нельзя похвастаться). Он нужен, чтобы захватить в кадр побольше пространства. Фотографы используют такие объективы, например, для съемки пейзажей. Вот вы стоите на центральной площади города, вокруг исторические дома, этнобазар, скульптуры. Хочется показать в кадре сразу все — выбирайте сверхширокоугольник. Удобно сделать селфи с компанией друзей.
"Сами фотомодули уже давно не слишком влияют на конечный результат. Прогресс в них сильно притормозил, потому что физические размеры смартфона не позволяют увеличивать сами модули, а дальнейшая гонка мегапикселей на площади булавочного ушка не дает результата, — говорит Сергей Вильянов, обозреватель техники. — На первое место выходят вычислительные возможности смартфона и используемые программные алгоритмы. Именно они позволяют получить красивые снимки".
Мобильная фотография движется в сторону улучшения алгоритмов. В камерах появляются стабилизаторы, смягчающие тряску. Разные датчики вроде ToF-сенсора (Time of Flight — времяпролетная камера, сенсор, способный излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта) для более быстрой фокусировки и 3D-съемки). И другие решения, позволяющие улучшить конечный результат.
"При том, что алгоритмы позволяют снимать хорошую картинку, у некоторых китайских брендов они пытаются приукрасить ее без твоего ведома. Бывает даже, такие улучшения не уберешь в настройках" (часто такие ультимативные "улучшатели" встречаются в бюджетных моделях — прим. ТАСС), — говорит Сафрон Голиков, фотожурналист.
Итого: смартфон с хорошей камерой — не тот, у которого много фотомодулей, у которого много мегапикселей, а тот, у которого хорошие физические характеристики в комплексе и продвинутые алгоритмы для улучшения снимков.
Отдельно разберем характеристики, важные для видеосъемки.
- Разрешение. "Большинство современных устройств умеет снимать в разрешении 4К, а ряд свежих моделей получили поддержку 8К. Последнее больше рассчитано на будущее, так как телевизоров для просмотра подобного контента крайне мало", — рассказали в МТС.
- Наличие оптической стабилизации. Позволяет убрать тряску рук.
- Частота кадров. "На восприятие видео большое влияние оказывает количество кадров в секунду, которое умеет снимать камера. В характеристиках этот параметр отмечают как fps. Классический показатель — 30 fps. Это значит, что за одну секунду камера делает 30 снимков и объединяет их в видеоролик. Более дорогие гаджеты умеют записывать видео с 60 fps — в этом случае картинка становится более четкой и детализированной, а движения более плавными", — уточнили в МТС.
Какие смартфоны нравятся техноблогерам
Сергей Вильянов. "На первое место, как было сказано ранее, выходят вычислительные возможности смартфона и используемые алгоритмы. В этом преуспели Huawei/Honor, Apple, Samsung, отчасти Xiaomi и Oppo/Realme". Из того, что пробовал в последнее время и понравилось, он выделяет следующие модели:
- Realme 8 (около 20 тыс. руб.)
- Xiaomi Mi 1oT Pro (42 тыс. руб.)
- iPhone 11 Pro (около 70 тыс. руб.)
- iPhone 12 Pro Max (от 100 тыс. руб.)
Данил Гаращенко, главный редактор Rozetked.
- Google Pixel 5. "Не продается официально в России, но среди гиков в почете. Благодаря алгоритмам фото получаются на порядок выше конкурентов. Особенно в сценах с HDR и портретах".
- iPhone 12 Pro. "Фанаты Apple всегда будут выбирать iPhone, потому что у него своя теплая приятная картинка. Плюс фото поддаются обработке, достаточно даже воспользоваться встроенным редактором. Я сам пользуюсь, очень нравится. Если снимаете видео — однозначно iPhone".
- Samsung Galaxy S21 Ultra — уже на любителя. "Фото, сделанные на Samsung, чаще всего, наоборот, отдают в синеву, и в них уже заметно выкручена насыщенность, то есть обработка если и нужна, то минимальная. Его плюс — 3- и 10-кратный зум — действительно позволит посмотреть с другой стороны на определенные сцены. Зум — моя любимая сторона в этом флагмане".
Какие смартфоны нравятся фотографам
"В конкурсах мобильной фотографии большинство снимков сделаны на iPhone, остальные — на Samsung и так далее. Я снимаю на iPhone 11 Рro Мax. Основная причина, почему выбрал его, — тройная камера. Конкретнее, широкоугольный объектив, хотя он не самый хороший — плохо снимает вечером и мылит по краям. Лучшим в съемке фото я считаю iPhone 12 Рro Мax — поменял бы на него, но там есть нюансы, не связанные с камерой, — время автономной работы лучше у 11-го", — говорит Сафрон Голиков, фотожурналист. Он тестировал разные смартфоны для съемок. "Пробовал Samsung, Huawei, Honor именно при фото- и видеосъемке, — продолжает он. — На Килиманджаро в 2019 году ездил с Samsung Note 10, тогда он был самым новым флагманом, но у него такие недостатки: плохо записывает видео, хотя заявлено разрешение 4К, плохо выбирает цветовой баланс, он в синеву отдает, лица получаются неправильного цвета. Но, конечно, можно залезть в настройки стандартного приложения "Камера" — а я обычно пользуюсь им, хотя можно ставить сторонние приложения для съемки — там поправить параметры, и тогда хорошая картинка получится на любой телефон".
Каждый год журнал о технологиях Wired выбирает лучшие смартфоны, а потом вместе с фотографом выбирает из них тот, где лучшая камера. В 2018 году победил камерофон Huawei P20 Pro, в 2019-м — Pixel 4. В 2020 году фотограф Ребекка Шейнберг, она снимает натюрморты и портретные фото, получила на тест пять устройств: Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Apple iPhone 12 Pro Max, OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro и Google Pixel 5. Ее выбор:
- iPhone 12 Pro Max — телефон с лучшей камерой
- Pixel 5 — самый простой интерфейс для пользователя
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra для съемки в условиях слабого освещения
Самый известный конкурс мобильной фотографии — Mobile Photography Awards. Большинство победителей конкурса в 2021 году (как и в прошлые годы) сделали свои снимки на iPhone. Обладатель Гран-при — фотограф из Китая снимал на Apple iPhone11 Pro Max. Но справедливости ради среди лучших фотографий есть и те, что сняты не на дорогие флагманы, а на старые модели, скажем, один из лучших снимков сделан на iPhone 5С. В числе победивших фотографий попадаются и кадры, снятые не на те модели, которые часто мелькают в рейтингах смартфонов с лучшими камерами. Хорошие камеры в навороченных устройствах облегчают жизнь неопытному пользователю и, судя по всему, дают больше возможностей опытному фотографу, но точно решают не все. Посмотреть на фотографии победителей можно здесь.
Анастасия Акулова