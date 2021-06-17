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Как выбрать смартфон с хорошей камерой?
Как выбрать смартфон с хорошей камерой?
Как выбрать смартфон с хорошей камерой?
Как выбрать смартфон с хорошей камерой?
Как выбрать смартфон с хорошей камерой?

Как выбрать смартфон с хорошей камерой? Советуют техноблогеры и фотографы

© Yulia Grigoryeva/Shutterstock/Fotodom
Камера, батарея и цена — главные параметры, на которые смотрят покупатели при выборе телефона. Те, кто любит снимать или ведет блог, за хорошую камеру готовы простить устройству недочеты вроде слабого аккумулятора. Но как правильно понимать ее технические характеристики? От чего еще зависит качество фото и видео?

Мы постарались подойти к этой инструкции основательно: разобрались в технических характеристиках, попросили обозревателей техники назвать смартфоны, в которых им понравилась камера. Спросили мнение у фотожурналиста, тестировавшего разные модели. А еще посмотрели на прошлогодний выбор Wired и победителей конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards.

Как читать характеристики камеры смартфона

У флагманских iPhone камера имеет разрешение 12 мегапикселей, при этом давно выпускаются модели дешевле с камерами по 20, 40 и даже 108 мегапикселей. У одних смартфонов — две камеры, не считая фронтальной, у других — по пять-шесть. Как выбирать? Брать устройство, где побольше камер и мегапикселей, или важно другое?

Фотография состоит из точек — пикселей. Мегапиксель — это префикс, который означает миллион. Разрешение фотографии — количество пикселей. Камера с разрешением 12 Мп делает картинку с 12 млн кубиков, с разрешением — 48 Мп — 48 млн соответственно. Есть ли правило "больше пикселей — лучше картинка"? Нет, далеко не так однозначно. Технически пиксель — это такая маленькая точка, в которую врезаются частицы света. Если пиксель большой — в него попадает много света, если маленький — мало, чем больше пикселей — тем они меньше. При идеальном свете снимки на камеру с большим количеством мегапикселей будут хорошими, при плохом освещении — будут шумы, искажение цвета. Кроме того, чтобы просто смотреть на число мегапикселей, важны и другие характеристики — например, размер сенсора (матрицы) камеры смартфона. 

Насчет количества камер — важно не то, сколько их, а какие они и что за функции выполняют. В некоторых случаях фотомодули, сколько бы их ни было, почти одинаковые, но на одном, например, нет цветового фильтра — за счет чего он улавливает больше света. Сейчас производители стараются делать модули для разных целей: стандартный модуль — он включается сразу по умолчанию в приложении "Камера", сверхширокоугольный объектив и телеобъектив. 

Сверхширокоугольный объектив пришел в смартфоны позже других. В бюджетных моделях его обычно нет (или им совсем нельзя похвастаться). Он нужен, чтобы захватить в кадр побольше пространства. Фотографы используют такие объективы, например, для съемки пейзажей. Вот вы стоите на центральной площади города, вокруг исторические дома, этнобазар, скульптуры. Хочется показать в кадре сразу все — выбирайте сверхширокоугольник. Удобно сделать селфи с компанией друзей. 

"Сами фотомодули уже давно не слишком влияют на конечный результат. Прогресс в них сильно притормозил, потому что физические размеры смартфона не позволяют увеличивать сами модули, а дальнейшая гонка мегапикселей на площади булавочного ушка не дает результата, — говорит Сергей Вильянов, обозреватель техники. — На первое место выходят вычислительные возможности смартфона и используемые программные алгоритмы. Именно они позволяют получить красивые снимки".

Мобильная фотография движется в сторону улучшения алгоритмов. В камерах появляются стабилизаторы, смягчающие тряску. Разные датчики вроде ToF-сенсора (Time of Flight — времяпролетная камера, сенсор, способный излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта) для более быстрой фокусировки и 3D-съемки). И другие решения, позволяющие улучшить конечный результат. 

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"При том, что алгоритмы позволяют снимать хорошую картинку, у некоторых китайских брендов они пытаются приукрасить ее без твоего ведома. Бывает даже, такие улучшения не уберешь в настройках" (часто такие ультимативные "улучшатели" встречаются в бюджетных моделях — прим. ТАСС), — говорит Сафрон Голиков, фотожурналист.

Итого: смартфон с хорошей камерой — не тот, у которого много фотомодулей, у которого много мегапикселей, а тот, у которого хорошие физические характеристики в комплексе и продвинутые алгоритмы для улучшения снимков.

Отдельно разберем характеристики, важные для видеосъемки.

  • Разрешение. "Большинство современных устройств умеет снимать в разрешении 4К, а ряд свежих моделей получили поддержку 8К. Последнее больше рассчитано на будущее, так как телевизоров для просмотра подобного контента крайне мало", — рассказали в МТС. 
  • Наличие оптической стабилизации. Позволяет убрать тряску рук. 
  • Частота кадров. "На восприятие видео большое влияние оказывает количество кадров в секунду, которое умеет снимать камера. В характеристиках этот параметр отмечают как fps. Классический показатель — 30 fps. Это значит, что за одну секунду камера делает 30 снимков и объединяет их в видеоролик. Более дорогие гаджеты умеют записывать видео с 60 fps — в этом случае картинка становится  более четкой и детализированной, а движения более плавными", — уточнили в МТС.

Какие смартфоны нравятся техноблогерам

Сергей Вильянов. "На первое место, как было сказано ранее, выходят вычислительные возможности смартфона и используемые алгоритмы. В этом преуспели Huawei/Honor, Apple, Samsung, отчасти Xiaomi и Oppo/Realme". Из того, что пробовал в последнее время и понравилось, он выделяет следующие модели:

  • Realme 8 (около 20 тыс. руб.)
  • Xiaomi Mi 1oT Pro (42 тыс. руб.)
  • iPhone 11 Pro (около 70 тыс. руб.)
  • iPhone 12 Pro Max (от 100 тыс. руб.)

Данил Гаращенко, главный редактор Rozetked. 

  • Google Pixel 5. "Не продается официально в России, но среди гиков в почете. Благодаря алгоритмам фото получаются на порядок выше конкурентов. Особенно в сценах с HDR и портретах".
  • iPhone 12 Pro. "Фанаты Apple всегда будут выбирать iPhone, потому что у него своя теплая приятная картинка. Плюс фото поддаются обработке, достаточно даже воспользоваться встроенным редактором. Я сам пользуюсь, очень нравится. Если снимаете видео — однозначно iPhone". 
  • Samsung Galaxy S21 Ultra — уже на любителя. "Фото, сделанные на Samsung, чаще всего, наоборот, отдают в синеву, и в них уже заметно выкручена насыщенность, то есть обработка если и нужна, то минимальная. Его плюс — 3- и 10-кратный зум — действительно позволит посмотреть с другой стороны на определенные сцены. Зум — моя любимая сторона в этом флагмане".

Какие смартфоны нравятся фотографам

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"В конкурсах мобильной фотографии большинство снимков сделаны на iPhone, остальные — на Samsung и так далее. Я снимаю на iPhone 11 Рro Мax. Основная причина, почему выбрал его, — тройная камера. Конкретнее, широкоугольный объектив, хотя он не самый хороший — плохо снимает вечером и мылит по краям. Лучшим в съемке фото я считаю iPhone 12 Рro Мax — поменял бы на него, но там есть нюансы, не связанные с камерой, — время автономной работы лучше у 11-го", — говорит Сафрон Голиков, фотожурналист. Он тестировал разные смартфоны для съемок. "Пробовал Samsung, Huawei, Honor именно при фото- и видеосъемке, — продолжает он. —  На Килиманджаро в 2019 году ездил с Samsung Note 10, тогда он был самым новым флагманом, но у него такие недостатки: плохо записывает видео, хотя заявлено разрешение 4К, плохо выбирает цветовой баланс, он в синеву отдает, лица получаются неправильного цвета. Но, конечно, можно залезть в настройки стандартного приложения "Камера" — а я обычно пользуюсь им, хотя можно ставить сторонние приложения для съемки — там поправить параметры, и тогда хорошая картинка получится на любой телефон".

Каждый год журнал о технологиях Wired выбирает лучшие смартфоны, а потом вместе с фотографом выбирает из них тот, где лучшая камера. В 2018 году победил камерофон Huawei P20 Pro, в 2019-м — Pixel 4. В 2020 году фотограф Ребекка Шейнберг, она снимает натюрморты и портретные фото, получила на тест пять устройств: Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Apple iPhone 12 Pro Max, OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro и Google Pixel 5. Ее выбор:

  • iPhone 12 Pro Max — телефон с лучшей камерой 
  • Pixel 5  — самый простой интерфейс для пользователя
  • Samsung Galaxy Note 20 Ultra для съемки в условиях слабого освещения

Самый известный конкурс мобильной фотографии — Mobile Photography Awards. Большинство победителей конкурса в 2021 году (как и в прошлые годы) сделали свои снимки на iPhone. Обладатель Гран-при — фотограф из Китая снимал на Apple iPhone11 Pro Max. Но справедливости ради среди лучших фотографий есть и те, что сняты не на дорогие флагманы, а на старые модели, скажем, один из лучших снимков сделан на iPhone 5С. В числе победивших  фотографий попадаются и кадры, снятые не на те модели, которые часто мелькают в рейтингах смартфонов с лучшими камерами. Хорошие камеры в навороченных устройствах облегчают жизнь неопытному пользователю и, судя по всему, дают больше возможностей опытному фотографу, но точно решают не все. Посмотреть на фотографии победителей можно здесь.

Анастасия Акулова

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