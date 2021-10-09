Nikkei: Sony и TSMC построят новый завод по производству полупроводников в Японии

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Японская корпорация Sony и тайваньская TSMC намерены построить в Японии новый завод по производству полупроводников на фоне глобального дефицита этой продукции. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei .

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 800 млрд иен ($7 млрд). Около половины этой суммы намерено предоставить правительство Японии. На предприятии планируется производить полупроводники для смартфонов, микросхемы для автомобилей и т. д.

Завод планируется построить в юго-западной префектуре Кумамото, а его введение в эксплуатацию намечено на 2024 год. Ведущий японский производитель автозапчастей Denso также намерен принять участие в проекте за счет установки на предприятии своего оборудования. Denso является одним из главных поставщиков автогиганта Toyota Motor.

В настоящее время мировые производители автомобилей и электроники испытывают нехватку полупроводников. Она связана в первую очередь с пандемией, а также возникшим в марте пожаром на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.

В конце сентября южнокорейская корпорация Samsung Electronics также объявила, что собирается построить за $17 млрд завод по производству полупроводников в штате Техас.