{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Nikkei: Sony и TSMC построят новый завод по производству полупроводников в Японии

Общий объем инвестиций в проект составит порядка $7 млрд, отмечает газета
© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Японская корпорация Sony и тайваньская TSMC намерены построить в Японии новый завод по производству полупроводников на фоне глобального дефицита этой продукции. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei.

На эту тему

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 800 млрд иен ($7 млрд). Около половины этой суммы намерено предоставить правительство Японии. На предприятии планируется производить полупроводники для смартфонов, микросхемы для автомобилей и т. д.

Завод планируется построить в юго-западной префектуре Кумамото, а его введение в эксплуатацию намечено на 2024 год. Ведущий японский производитель автозапчастей Denso также намерен принять участие в проекте за счет установки на предприятии своего оборудования. Denso является одним из главных поставщиков автогиганта Toyota Motor.

В настоящее время мировые производители автомобилей и электроники испытывают нехватку полупроводников. Она связана в первую очередь с пандемией, а также возникшим в марте пожаром на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.

В конце сентября южнокорейская корпорация Samsung Electronics также объявила, что собирается построить за $17 млрд завод по производству полупроводников в штате Техас.

Теги
Япония
США и Китай договорились о проведении дополнительных консультаций по торговым отношениям
Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе переговоров рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения
Читать полностью