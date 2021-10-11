Эксперт: смягчение ограничений в Чили не повлияет на турпоток в страну из России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Смягчение ограничений для туристов в Чили не повлияет на турпоток в страну из России, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Это никакой роли для нас не играет, потому что Чили для нас не туристская дестинация. Туда, может, какие-то единицы и попадают, но не потоком, [прямого авиационного] сообщения с ними нет", - сказал он.

Эксперт отметил, что обязательная вакцинация от коронавируса является основным критерием въезда практически во всех странах, которые объявляют о своем открытии.

"И, как правило, уже более 60 таковых стран, "Спутник V" признается. Есть, над чем задуматься", - резюмировал он.

Ранее американский журнал Travel + Leisure со ссылкой на заявление чилийских властей сообщил, что власти Чили намерены отменить с 1 ноября обязательный пятидневный карантин для вакцинированных от коронавируса туристов. 1 октября страна открыла свои границы для привитых туристов при условии соблюдения пятидневного карантина, однако позднее власти решили обновить правила въезда из-за снижения уровня распространения коронавируса в государстве.