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Bloomberg: Георгиева сохранит за собой пост главы МВФ

США заявили Исполнительному совету фонда, что не намерены добиваться отставки главы этой организации, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. США заявили в понедельник Исполнительному совету Международного валютного фонда (МВФ), что не намерены добиваться отставки главы этой организации Кристалины Георгиевой из-за скандала вокруг аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Об этом пишет в понедельник со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

В результате Георгиева по итогам проведенного руководством фонда расследования обвинений в ее адрес, вероятнее всего, останется на посту директора-распорядителя МВФ, отмечает Bloomberg.

Теги
Георгиева, Кристалина
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