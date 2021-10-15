Экс-глава BP назвал Россию непричастной к газовому кризису в Европе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Газовый кризис в Европе не вызван действиями России, а имеет под собой очевидные причины возникновения, сказал ТАСС председатель Инициативы по климату в нефтегазовой отрасли (OGCI), экс-глава BP Боб Дадли в кулуарах Российской энергонедели.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того, как спотовые цены стали стремительно расти, превысили $1 000 за тыс. куб. м и почти достигли $2 000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

"Нет, конечно [не причастна]. Я не думаю, что Россию здесь можно обвинять. Это то, что называется очевидные причины. Россия увеличила добычу газа, напротив. Кроме того, газопровод, который должен был быть введен в эксплуатацию еще полтора года назад, не был введен. А альтернативных источников поставок нет", - сказал Дадли, отвечая на соответствующий вопрос.

Дадли добавил, что кризис вызван совокупностью факторов, таких как резкое восстановление спроса на углеводороды, особенно в Азии, а также низким уровнем инвестиций в газовые проекты, из-за чего на рынке меньше предложения, чем необходимо. "Но причина еще и в том, что в этом году был безветренный сезон", - отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в полном объеме исполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и готова рассмотреть новые заявки, но их нет. Новак добавлял, что Россия планирует в этом году установить новый рекорд по объему добычи газа.