Цена на газ в Европе к концу недели снизилась до $1060 за 1 тыс. кубометров

ТАСС, 15 октября. Цена на газ в Европе на закрытии торгов на лондонской бирже ICE в пятницу опустилась до почти $1060 за тыс. куб. м после того, как утром превышала $1250, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня снизилась до $1064 за тыс. куб. м, или €88,75 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общее падение цены с начала дня составило более 13%.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.