ЦБ поддержал предложение повысить порог инвестиций из ФНБ до 10% ВВП

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Банк России поддерживает идею Минфина по повышению порога инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 7% до 10% ВВП. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

В начале октября министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, предложил в связи с рисками энергоперехода повысить порог инвестиций из ФНБ до 10% ВВП для обеспечения стабильности бюджета. По словам главы Минфина, это будет содействовать обеспечению долгосрочной бюджетной и макроэкономической устойчивости.

"В принципе, решение в таком направлении мы поддерживаем, потому что считаем, что в условиях тех вызовов, которые ожидают российскую экономику, - это и в целом развитие на финансовых рынках, энергетический переход - конечно, хорошо бы быть уверенным в том, что подушка безопасности у нас достаточная", - сказала Набиуллина, комментируя инициативу.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность повышения порога, при котором можно тратить средства ФНБ, с 7% до 10% ВВП.