Газовые предложения Украины передали Министерству экономики и энергетики ФРГ

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Посольство Германии на Украине передало предложения Киева о дополнительных мощностях по транзиту российского газа в Федеральное министерство экономики и энергетики. Об этом в понедельник сообщила глава немецкого дипломатического представительства на Украине Анка Фельдхузен.

"Мы получили это предложение от Украины и передали Федеральному министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем его интенсивно обсуждать", - заявила посол, слова которой цитирует агентство Укринформ.

Фельдхузен заверила, что Германия совместно с Украиной пытается сохранить транзит российского газа через украинскую территорию, однако подчеркнула, что Киеву следует обеспокоиться будущим своей газотранспортной системы на момент прекращения транзита. По ее словам, Украина может осуществлять по своей ГТС транзит водорода.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ранее предложил дополнительные мощности по транзиту российского газа в Европу в объеме не менее 55 млрд куб м. По словам секретаря совета Алексея Данилова, СНБО поручил правительству вместе с "Нафтогазом" и "Оператором ГТС" определить "специальные условия для транспортировки дополнительного газа по украинской газотранспортной системе". Данилов напомнил, что на сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд куб. м газа. По его словам, мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные объемы. 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в год.

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новой схеме "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию этой страны в ЕС было транспортировано 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.