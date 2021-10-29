ФНПР предлагает увеличивать соотношение МРОТ и медианной зарплаты на один п. п. ежегодно

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на один процентный пункт ежегодно. Тогда показатель МРОТ к 2030 году составит 26 253 рубля, сообщается на сайте организации в пятницу.

"В своем обращении на имя министра труда РФ Антона Котякова профсоюзы предлагают увеличивать соотношение МРОТ и медианной зарплаты на один процентный пункт ежегодно. В таком случае к 2030 году показатель МРОТ составит 26 253 рубля", - говорится в сообщении. По расчетам ФНПР, при сохранении нынешнего соотношения минимальной оплаты труда и медианной заработной платы в 2030 году МРОТ составит 22 053 рубля.

Отказ от определения МРОТ на основе потребительской корзины в пользу медианного подхода привел к положительным изменениям в этом году. Но при определении этого показателя в 2021 году по старой методике его значение было бы ниже существующего на 400 рублей, тогда как в 2022 году эта разница составит всего 140 рублей, отметили в ФНПР. "Данная динамика может поставить под сомнение целесообразность перехода к медианной методике в среднесрочной перспективе из-за снижения темпов роста МРОТ", - указали в организации. Там заключили, что необходимо разработать четкий и понятный план по повышению МРОТ, "прежде всего посредством увеличения его соотношения к медианной заработной плате".

ТАСС направил запрос в Минтруд.

С 2021 года МРОТ устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год. МРОТ определяется в размере не ниже величины прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей) и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год.