Эксперт: контракт с "Газпромом" обеспечит Молдавии энергетическую стабильность на 5 лет

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Контракт с российской компанией "Газпром" обеспечит Молдавии энергетическую стабильность на следующие 5 лет. Такое мнение выразил в пятницу бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский, комментируя достигнутые сторонами договоренности.

"Республика Молдова получила возможность определенной энергетической стабильности на ближайшие 5 лет. И эта стабильность наступит уже через 2 дня. Мы пока не знаем, какую формулу предложила молдавская сторона для расчета цены, с которой согласился "Газпром". Но можем уверенно сказать, что в любом случае газ нам обойдется дешевле, чем из любых других альтернативных источников", - написал эксперт в Facebook.

Он отметил, что "Газпром" "проявил достаточную гибкость, согласившись на проведение аудита долгов и последующих отдельных переговоров по теме их погашения".

Как проинформировал "Газпром", 29 октября по итогам переговоров председателя правления компании Алексея Миллера, вице-премьера Молдавии Андрея Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет "на взаимовыгодных условиях". Как проинформировало Министерство инфраструктуры Молдавии, стороны согласовали формулу расчета цены, а также погашение задолженности республики за голубое топливо.

О ситуации с поставками газа в Молдавию

В настоящее время Молдавия испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и был начат поиск альтернативных поставщиков газа.

На время переговоров стороны продлевали действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем 148 долларов.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд куб. м приходится на Приднестровский регион). Это в среднем 8 млн куб. м газа в день без учета растущего потребления в зимний период.