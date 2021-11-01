"Известия": порядка 11,5 млрд рублей может пойти на поддержку сельской ипотеки в 2022 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Около 11,5 млрд рублей планируется направить на поддержку программы сельской ипотеки в 2022 году. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Как рассказали изданию в ведомстве, средства заложены в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Там напомнили, что в 2021 году на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 млрд рублей. Также дополнительно выделили 3,2 млрд руб., которые распределены уполномоченным банкам в полном объеме, сообщили газете в Минсельхозе.

"Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан (в 2021 году в уполномоченные банки всего поступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов на 95,6 млрд рублей), Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований", - рассказали "Известиям" в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что вопросом дополнительного бюджетного финансирования льготной ипотеки занимаются постоянно. Больше всего этой программой поддержки заинтересовались в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области.

Программа "Сельская ипотека" - один из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.