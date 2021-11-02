Возобновление поставок газа в Молдавию позволило подключить к теплу 90% жилья в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Порядка 90% жилых домов и учреждений Кишинева подключены к отоплению, после того как Молдавия подписала контракт с "Газпромом" и поставки газа в республику были возобновлены. Об сообщило во вторник предприятие "Термоэлектрика", снабжающее столицу теплом и электроэнергией.

"К отоплению подключено 2 540 жилых домов (90%). Сейчас тепло получают 142 детских сада, 124 школы, 58 медицинских учреждений, 50 высших учебных заведений, 283 экономических агента, 114 частных дома. В течение дня будут подключены еще 136 жилых домов столицы", - говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее в связи с нехваткой газа тепло было подано только в каждый четвертый дом Кишинева, в связи с чем мэр Кишинева Ион Чебан предложил отключить от тепла администрацию президента, парламент, правительство и другие ведомства, которые обвинил в провалах на переговорах с "Газпромом".

В пятницу Молдавия и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет. Как сообщил по итогам переговоров вице-премьер Андрей Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году страна импортировала газ в среднем за $148.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд приходится на Приднестровье). Это в среднем 8 млн куб. м в день без учета растущего потребления в зимний период.