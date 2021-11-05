Reuters: бывшие акционеры ЮКОСа полагают, что в конечном счете выиграют дело против РФ

ГААГА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывшие акционеры компании ЮКОС считают, что в конечном счете добьются выплаты более $50 млрд от РФ. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на самих акционеров.

Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть данное дело в апелляционном суде Амстердама.

"Мы изучим решение Верховного суда, но мы уверены, что апелляционный суд Амстердама отклонит безосновательные претензии Российской Федерации и оставит в силе арбитражные решения", - говорится в заявлении акционеров, которое цитирует агентство Reuters.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов. Теперь же Верховный суд направил дело на пересмотр в апелляционный суд Амстердама, заявив, что апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод РФ о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве.