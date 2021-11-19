"Яндекс.Заправки" заявили, что комиссия сервиса не влияет на цену бензина для покупателя

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Комиссия сервиса "Яндекс.Заправки" не влияет на цену на топливо для конечного потребителя. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании Роман Прудников.

"Комиссия "Яндекс.Заправок" - это скидка сервису за объем заказов, на ней мы и зарабатываем. Такую скидку дают абсолютно все поставщики топлива своим крупным партнерам. И, конечно, она никак не повышает цену бензина для конечного покупателя", - отметил он.

Прудников назвал скидку за объем нормальным рыночном механизмом. "Наша комиссия - это не наценка на литр бензина, а скидка с него. Поэтому утверждение о том, что наши действия могут привести к росту цен на бензин в стране не имеют под собой никаких оснований и являются манипуляцией", - добавил он.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на главу Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши сообщила, что "Яндекс" направил владельцам АЗС письма, в которых сообщил о повышении цен на использование сервиса "Яндекс.Заправки", позволяющий водителям оплачивать топливо, не выходя из машины, в отдельном приложении, а также в "Яндекс.Картах" и "Навигаторе".

Отмечалось, что в письме за подписью руководителя "Яндекс.Заправок" Романа Прудникова от 1 ноября в одну из сетевых компаний говорится, что плата за использование сервиса вырастет на 1,2% с 1 декабря нынешнего года. На данный момент цена на услуги платформы составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта. Новые тарифы составят 2,99% плюс НДС или 3,59%, говорится в письме.